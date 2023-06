Road test e review do novo Skoda Kamiq 2023, um carro realmente interessante pelo custo benefício

Skoda Kamiq É um pequeno crossover que possui um interior amplo e um alto nível de conforto. Equipado com tecnologias modernas, este carro oferece uma série de recursos avançados que já estão na versão básica.

Entre eles, encontramos o sistema anti-sono, sistema de manutenção de faixa, frenagem automática de emergência, faróis full LED e controle de cruzeiro adaptativo. O sistema multimídia Skoda Kamiq é rico e moderno, permitindo gerenciar várias funções, incluindo controle de climatização automático de zona dupla. Vamos dar uma olhada em tudo:

Skoda Kamiq 2023 teste de estrada

Comentários do novo crossover Skoda Kamiq 2023

O novo Skoda Kamiq 2023 é um Crossover compacto com tração dianteira O que oferece amplo espaço interno. Os ocupantes encontrarão amplo espaço para as pernas, bem como bastante espaço para a cabeça, embora aqueles sentados no centro do sofá tenham que lidar com um enorme túnel no chão. A praticidade é potencializada por diversas soluções, como redes de carga, capota escondida no painel da porta do motorista e tampa traseira motorizada que permite o acesso a um amplo e bem equipado porta-malas.

Skoda Kamiq se destaca Acabamentos de qualidadeÉ evidente no painel bem estofado e nos acessórios delicados. O sistema multimídia é moderno, cheio de funções, conectado à Web e vem de série nas versões mais ricas. Não faltam um tablier totalmente digital e altamente configurável, assim como diversos dispositivos de assistência à condução, muitos dos quais incluídos de série mesmo na versão base, como o cruise control adaptativo.

Sob o capô, eu Motores a gasolina turbo Oferece dinamismo, baixo consumo de combustível e baixa vibração, e supera facilmente situações de carga extrema com a unidade de 95 HP. As caixas de câmbio manuais são precisas e fáceis de operar, mas também está disponível a opção de uma caixa de câmbio DSG de dupla embreagem. Este último está disponível apenas para versões equipadas com o potente motor 1.5 turbo a gasolina, enquanto as variantes 1.0 G-TEC metano, também adequadas para motoristas iniciantes, são oferecidas com uma caixa de câmbio manual.

É dada atenção ao isolamento acústico e a absorção da aspereza do solo permanece efetiva mesmo com rodas de 18 polegadas, mantendo excelente aderência nas curvas. Você pode escolher amortecedores controlados eletronicamente com duas configurações ajustáveis. A direção oferece boa precisão e a aderência nas curvas é excelente.

Liberar Skoda Kamiq 2023 1.0 TSI Deve ser considerado, mas se o abastecimento de metano não for um problema, a variante G-TEC é muito econômica, pois é monocombustível e está equipada com um tanque de gasolina de apenas nove litros como reserva para emergências.

Skoda Kamiq apresenta um Alto isolamento acústico do habitáculo, garantindo uma grande redução do ruído externo. A suspensão é muito eficiente e mantém boa qualidade de rodagem mesmo com rodas grandes de 18 polegadas instaladas, sem comprometer a inclinação lateral do carro.

lá Ele dirige um Skoda Kamiq É intuitivo e fácil, fornecendo feedback rápido e direto. As caixas de câmbio manuais são precisas, enquanto os motores são dinâmicos e eficientes em termos de combustível.

dentro da cabine Há amplo espaço para passageiros e bagagens, permitindo uma viagem confortável e prática. O sistema multimídia é moderno, completo e oferece uma ampla gama de recursos. Os recursos disponíveis incluem um painel digital e vários dispositivos de assistência ao motorista, a maioria dos quais incluídos como padrão.

o Preço inicial Para o Skoda Kamiq são 23.000 euros.

No Skoda Kamiq 2023Algumas funções de regulação, como o controle climático de zona dupla, exigem o uso da tela sensível ao toque. Esse processo envolve várias etapas e exige atenção do motorista, tirando os olhos da estrada.

Ao contrário de alguns concorrentes que compartilham a mesma base mecânica, o Skoda Kamiq não possui sofá deslizante, o que permite maior engenhosidade na organização de espaços interiores.

É estranho que haja um cruzamento, Skoda Kamiq Não possui proteção antirrisco na carroceria, o que pode ajudar a manter sua integridade estética contra arranhões e marcas indesejadas.

A formação de assentos e a presença de um Enorme túnel no chão Limitam a hospitalidade dos espaços interiores, tornando-os menos acolhedores para os ocupantes.