O Parco di via Emilia, exceto o Cas, será construído em outro lugar

Arezzo, 9 de junho de 2023 – “O novo centro de convivência em Florença não será construído dentro do parque na Via Emilia, mas em um local diferente. O conselho municipal alterou sua decisão anterior, reconhecendo as razões da formação do Comitê Popular para defender a própria integridade do parque, então podemos dizer com satisfação que o Comitê venceu e reconhecemos que quando os cidadãos se organizam e agem com inteligência, podem fazer sua voz ser ouvida”, declarou Francesco Romesi, assessor da Arezzo 2020.

“Para traçar algumas indicações para o futuro, devemos admitir que neste episódio, como em outros, faltou informação preventiva e escuta, isto é, participação e participação cidadã, antes e não depois de decisões importantes relacionadas com o território e a qualidade de suas vidas.

Assim, o tema da participação volta ao campo, impulsionado pelas reais necessidades das regiões, depois de ter sido banido pela extinção dos distritos e pela emergência de uma prática política onde o que antes se dizia era “assunto público”. Tornou-se a “coisa da maioria”. Acreditamos que é preciso revigorar as oportunidades e ferramentas de participação popular em Arezzo que contribuam para a tomada de decisões e a gestão dos bens comuns, do território aos serviços.” A mais simples, que exige a criação de novos órgãos, consiste justamente na utilização das estruturas e organização dos centros de agregação social que já se encontram a funcionar e a espalhar-se por todo o território É este o teor da proposta de resolução por nós apresentada e para a qual foi convocada a Câmara Municipal.

“Graças às discussões com os residentes, foi possível atingir todos os objetivos, nomeadamente não desperdiçar recursos do PNRR, requalificar um parque e dar uma nova oportunidade ao Cas. Portanto, a administração encontrou a melhor solução a esse respeitoO efeito do princípio de que é essencial ser a base para o planejamento de centros de coleta ou coordenação com o entorno. Assim, o parque localizado na Via Emilia será reorganizado para parte de suas instalações esportivas e para a área verde com os recursos disponíveis do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, enquanto para a nova estrutura da Cas Fiorentina atualmente em San Clemente outras soluções serão ser proposto e escolhido com o próprio Cas, processo que já começou . Preservando assim as obras previstas e preservando o necessário clima de harmonia que deve existir entre moradores e locais de convivência.. Este é o comentário da vice-prefeita Lucia Tanti e do vereador Alessandro Casi após a reunião desta manhã com os cidadãos da Comissão Via Emilia Park.