Assassin’s Creed: Todos os jogos da série estão disponíveis no Steam e além

todos os jogos Série Assassin’s Creed O conteúdo para download relacionado é oferecido atualmente em Vapor, Ubisoft Store e Xbox Storecom Descontos até 85% Dependendo do jogo e da versão escolhida.

Se você perdeu algum dos últimos capítulos ou é novo na série, esta é uma excelente oportunidade para se atualizar. Como mencionamos no início, existem dois jogos, conteúdo para download e diferentes edições especiais de Deluxe, Gold e Ultimate disponíveis dependendo do jogo.

Outros jogos do catálogo da empresa francesa também estão disponíveis na Ubisoft Store, como Far Cry 6 e The Division 2. Também é possível aproveitar um desconto adicional de 20% usando Código do cupom UBISOFT20 no momento da compra.

Voltando ao Assassin’s Creed, os descontos variam um pouco de acordo com a loja, por exemplo, no Steam, você pode comprar diferentes capítulos principais e devoluções pelos seguintes preços:

Assassin’s Creed Bundle com todos os jogos da série por € 89,98, 78% de desconto

Assassin’s Creed: Valhalla por € 14,99, 75% de desconto

Assassin’s Creed Odyssey por € 11,99, 80% de desconto

Assassin’s Creed Origins por € 8,99, 85% de desconto

Assassin’s Creed Syndicate por € 9,99 com 75% de desconto

Assassin’s Creed Unity a € 7,49 com 75% de desconto

Assassin’s Creed Rogue por € 7,49, 75% de desconto

Assassin’s Creed IV Black Flag por € 11,99, 75% de desconto

Assassins’ Creed 3 Remastered por € 9,99, 75% de desconto

Assassin’s Creed Revelations a 4,94€ com 67% de desconto

Assassin’s Creed Liberation HD a € 4,99 com 75% de desconto

Assassin’s Creed Brotherhood a € 4,49 com 70% de desconto

Assassin’s Creed 2 por € 2,99, 70% de desconto

Assassin’s Creed por € 2,99, 70% de desconto

Assassin’s Creed Chronicles lista Rússia, China e Índia a € 2,99 cada, com 70% de desconto

Se você estiver interessado, procure ofertas em vaporE loja Ubisoft E Loja Xbox.