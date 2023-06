Teste e reviews do novo Ssangyong Torres 2023, crossover por apenas 21.000 euros inclui Range Rover e Jeep

SsangYong Touro 2023 É um SUV familiar que fica na faixa de modelos entre o compacto Korando e o espaçoso Rexton. O design segue a nova assinatura da montadora, com uma identidade baseada em robustez e durabilidade. O design tem linhas bem geométricas, e a dianteira combina influências do Jeep (a grade) e do Range Rover (as características óticas dos faróis), dando uma imagem cool e de caráter totalmente bem-sucedido. Vamos explorar neste artigo:

Teste de estrada 2023 SsangYong Torres

Comentários do novo Ssangyong Torres 2023

SsangYong Tauris É um SUV de linhas musculadas, com 470 cm de comprimento, posicionado entre Korando e Rexton. A dianteira evoca características Jeep, com grade quadrada composta por sete finas lâminas verticais e faróis de LED. O para-choque apresenta entradas de ar fictícias onde estão localizados os faróis de neblina e uma poderosa proteção de alumínio na parte inferior.

O carro se distingue por uma linha de cintura alta e arcos de roda poderosos, que são acentuados por proteção de plástico, caracterizando o perfil. É um item muito especial Porta traseira articulada lateral, com uma curvatura geométrica clara. Segundo declarações da fabricante coreana, o novo visual é inspirado em modelos do passado, como o SUV Musso da década de 1990.

Dentro do Ssangyong Torres, há um Tela central do sistema multimídia, além de outro touchpad posicionado abaixo para controlar a temperatura interna, modos de direção, sensores de estacionamento e outras funções. O instrumento de bordo é digital e exibido em uma tela fina na frente do volante.

Tecnicamente, Ssangyong Torres compartilha a plataforma com Korando. A montadora coreana menciona um 1.5 T-GDI de 163 cavalos emparelhado com uma transmissão automática de seis marchas e tração nas quatro rodas. Único também disponível A variante elétrica tem 188 cv Tem um alcance de pouco mais de 320 km.

torres Este é o primeiro O novo modelo apresentado pela Ssangyong Dentro de quatro anos, após a crise financeira atingiu a marca. Embora oferecido como EV apenas na Europa, ele também terá uma versão a gasolina disponível na Coréia, com motor 1.5 turbo de quatro cilindros.

o Em frente a SsangYong Torres Combina influências de design de bolso, grade e Range Rovers, na aparência dos faróis, transmite uma personalidade forte. As laterais do carro apresentam arcos de roda musculosos e um pilar C de alumínio polido que se estende pelo teto e inclui pequenos compartimentos de armazenamento. A tampa traseira apresentava uma protuberância acima da placa de matrícula, indicando a presença do estepe típico dos veículos off-road convencionais.

o O preço para comprar um novo Ssangyong Torres Cerca de 21.000 euros.