Alan Wake 2: Dois vídeos de gameplay vazaram na rede com sequências inéditas

Durante o Festival de Jogos de Verão de 2023 na noite de quinta-feira, vimos a jogabilidade pela primeira vez em ação. Alan Wake 2. Agora eles desistem dois filmes Com mais sequências de jogo, que você pode ver nos caras abaixo… pelo menos enquanto estiverem online, pois o Remedy pode exigir que sejam removidos em breve.

As duas sílabas em questão são divindades rolo B, ou as sequências que o editor envia para jornais, influenciadores, etc. para usar como base para edição de vídeo. Eles geralmente não são feitos para aparecer do jeito que são.

No primeiro filme, Saga Anderson explora uma floresta e vários cômodos abandonados. Mais ou menos na metade do vídeo é possível ver a cena em que o jogador é atacado por uma figura misteriosa com máscara de alce, que já vimos de forma mais extensa também no trailer do Summer Games Festival, portanto, um embate com um inimigo armado com um machado, que Saga elimina enfraquecendo-o primeiro com a luz de uma tocha e depois o enche de balas com seu revólver de serviço e espingarda.

O segundo vídeo, por outro lado, mostra sequências mais silenciosas, com Saga reorganizando seus pensamentos em seu escritório, examinando as pistas que coletou anteriormente.

Nós te lembramos disso Alan Wake 2 Ele estará disponível a partir de 17 de outubro de 2023 no PS5 e Xbox Series X | S e PC.