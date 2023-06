The Spirit of the Samurai: FGS 2023 belo trailer de jogo em stop-motion

Isso foi anunciado no Future Games Show 2023 espírito samuraiUm jogo stop-motion inspirado na mitologia japonesa. É um jogo de ação side-scrolling com elementos metrodivania. Chegará ao PC, PS5 e Xbox Series X | S.

lá Descrição oficial Diz: “Assuma o papel de Takeshi, um samurai japonês que deve proteger sua aldeia de um ataque oni que busca conquistar a terra com seu exército de mortos-vivos. Lute contra seu exército de tengu, mortos-vivos e o terrível Jorogumo, todos inspirados por Mitologia japonesa, em uma brutalidade de aventura cinematográfica única.

Enfrente hordas de demônios armados com as armas do Japão antigo: a famosa katana, a versátil lança yari e o enorme arco. Libere ataques especiais devastadores e combos únicos para cada personagem enquanto luta para chegar ao castelo oni.

“Cada passo que você dá e cada inimigo que derrota lhe dá uma experiência inestimável. Use-a para desbloquear seu verdadeiro potencial, melhorando suas habilidades, aprimorando suas estatísticas e, acima de tudo, dominando uma série de movimentos incríveis que você pode transformar em combos.”