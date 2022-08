Naughty Dog publicou dois novos vídeos de comparação – Nerd4.life

O desenvolvedor lançou Naughty Dog dois clipes curtos Comparativo O Último de Nós Parte 1que mostra o trabalho realizado para criar um arquivo refazer. São vídeos de quinze segundos de gameplay, já que as sequências das versões PS4 e PS5 do jogo se alternam. Os dois clipes realmente me mostram Melhorias gráficas Do jogo, mas ao mesmo tempo mostraram como a mecânica basicamente permaneceu a mesma, embora com algumas modificações. Observe as mudanças em algumas tomadas, para deixar o movimento mais dramático, e também melhorar os efeitos gráficos, como o efeito de fogo, mais realista na nova versão.

Talvez a Naughty Dog tenha postado esses clipes para continuar respondendo à controvérsia de que The Last of Us Part 1 é muito caro (será vendido pelo preço total, ou seja, € 80) praticamente inútil, porque é muito semelhante ao original.

Portanto, seu objetivo é provar que o jogo vale o preço que custa, e que não é um simples projeto de ganhar dinheiro, como a maioria dos acusados ​​gostaria, mas um projeto de sua própria dignidade, que também exige um grande quantidade. Olhe para a luz.

Antes de sair, lembramos que a primeira parte de The Last of Us será lançada em 2 de setembro de 2022 no PS5. A versão para PC já foi anunciada, mas ainda não tem data de lançamento oficial.