Ele está de volta sozinho no escuro! Anúncio da THQ Nordic vítima de grande vazamento

o Alone in the dark teaser com tema Publicado pelo conhecido insider The Snitch finalmente se tornou verdade. Antes dos prazos estabelecidos THQ NorteDe fato, o retorno do survival horror foi confirmado por um varejista belga.

Modernização: Depois de atrair a atenção da mídia, o portal Smartways pés para remover a página Dedicado a novos sozinho no escuro. No momento da escrita, este último não está mais acessível. Lembre-se de que o anúncio oficial provavelmente é esperado esta noite: Assista ao THQ Nordic Showcase ao vivo no canal do Twitch da Everyeye A partir das 20h45!

Segue a notícia original.

Nas páginas da loja europeia SmartwaysO novo já está disponível para pré-venda sozinho no escuro. No que parece estar em algum lugar entre um reboot e um remake do primeiro capítulo da saga, Edward Carnby E a Emily Hartwood Ambos serão personagens jogáveis, em uma nova aventura ambientada nos Estados Unidos na década de 1920.

No sul dos Estados Unidos, Minor O tio do parceiro estrela desapareceu misteriosamente: uma circunstância que levaria nosso investigador a entrar em cena. Então é hora de entrar na porta Dersito, um hospital psiquiátrico que parece estar escondendo segredos obscuros. Detalhes interessantes, novo texto de sozinho no escuro Será assinado por Michael Heibergex-autor de soma E a perda de memória.

no portão SmartwaysTambém disponível captura de tela E mais detalhes:

No momento, uma data exata de lançamento não está definida no portão, mas um suporte colocado em 31 de março de 2023 indica que o próximo ano pode ser a janela de estreia escolhida pela THQ Nordic. de acordo com SmartwaysE a sozinho no escuro Você verá a luz acesa PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S..