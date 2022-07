Outro guia para o novo jogo após Elden Ring – Nerd4.life

Parece o próximo jogo FromSoftware Deve ser núcleo blindadocom outra evidência que parece somar à cadeia de evidências e indicações do retorno da famosa série de ficção científica sobre mecanismos de combate, e da qual vem desta vez Website oficial da equipe.

Como o PCGamesN também mencionou, o site oficial da FromSoftware parece, com base nos parâmetros do Google, estar diretamente vinculado ao Armored Core, como Resultados do motor de busca Estou procurando o site oficial da equipe.



Núcleo blindado: Dia do Julgamento, foto

Isso pode indicar uma atualização global da página pública da FromSoftware, que em breve poderá ser totalmente voltada para o Armored Core, como costuma ser o caso do lançamento de novos jogos.

O material é sempre o mesmo, então essa tradução do novo jogo ainda não está visível, também porque ainda não é oficial anunciarmas Catalogação, se nada mais, parece estar indo em direção ao Núcleo Blindado.

Por outro lado, já existem muitas pistas apontando nessa direção: o jogo já apareceu em uma pesquisa distribuída aos jogadores, enquanto imagens reais, embora um tanto confusas, já apareceram na Internet nos últimos meses. O mesmo Hidetaka Miyazaki Ele não escondeu seu desejo de restaurar a série histórica da equipe, e é possível que com isso, eles também pretendam se afastar um pouco do chão, após o grande sucesso de Elden Ring.