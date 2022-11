PlayStation Studios contribuiu com séries cinematográficas – Multiplayer.it

por Protocolo Callisto Os desenvolvedores do Striking Distance Studios têm Parceria com a PlayStation Studiosque disponibilizou suas salas para sessões de captura de movimento e contribuiu ativamente para a criação de sequências cinematográficas do jogo.

Esse detalhe foi compartilhado anteriormente por @Zuby_Tech, que revelou que as sessões de Motion Capture aconteceram no Motion Capture Studios da Sony. Mais tarde, Michael Mombauer, CEO e fundador da Liithos, que trabalhou no passado em muitos exclusivos do PlayStation, acrescentou que o PlayStation Visual Art Studio não apenas disponibilizou seus estúdios para gravações, mas também “contribuir muito” Capturas de tela do protocolo Callisto.

Não é a primeira vez que a Sony disponibiliza seus estúdios de gravação para sessões de mocap, mas parece que no caso de Callisto a ajuda não se limitou a isso. Como sabemos, a PlayStation Visual Arts poderá tornar-se um verdadeiro estúdio de desenvolvimento em colaboração com a Naughty Dog, talvez precisamente com o objetivo de apoiar equipas internas e equipas externas na criação de sequências cinematográficas.

Lembramos que o protocolo Callisto estará disponível a partir de 2 de dezembro de 2022 Para PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC.