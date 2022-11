WhatsApp, o modo companheiro está chegando

No mês passado, graças à atualização 2.22.21.6 do WhatsApp beta para Android, o Wabetainfo já havia anunciado a chegada do modo multidispositivo. Agora o mesmo site está informando que o teste foi iniciado.

Veja como funciona – Para vincular sua conta do WhatsApp a um novo celular, você precisará clicar na opção ‘Vincular dispositivo’. Depois de fazer isso – escreve o site – “O histórico de bate-papo será sincronizado nos dispositivos conectados. Como esta é uma versão beta, alguns recursos podem não estar disponíveis ainda, como a capacidade de visualizar locais compartilhados em tempo real e longas listas de adesivos e adesivos”.

Seus bate-papos serão mantidos em segurança graças à criptografia de ponta a ponta. Ainda não está claro quando o WhatsApp liberará a atualização para todos os assinantes.