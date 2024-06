Estão abertas as encomendas do novo Cupra Formentor, quanto custa o modelo híbrido moderado?

Novo modelo, novos preços, mas estilo único como sempre cobra mentora, SUV cujas encomendas já foram abertas na Itália. O carro da empresa espanhola, apresentado nos últimos meses, também está pronto para chegar a Bel Paese, onde Preços de lançamento. O modelo, é preciso dizer, custará um pouco mais do que custava no passado, mas tem uma explicação mais que lógica para esse aumento: Mais itens, mais conteúdo Isso torna a lacuna realmente aceitável.

Formentor a um ótimo preço

Com mais de 120.000 unidades entregues em todo o mundo em 2023, um salto de 23% em relação ao ano anterior, o Formentor alcançou o topo das paradas, tornando-se o SUV cupê mais vendido na Europa. Um legado pesado que o novo modelo deve levar e sobre o qual recaem muitas expectativas por parte do Grupo Volkswagen. Na verdade, a empresa desenvolveu outro modelo inovador que pretende conquistar tudo.

Após a sua apresentação em abril, o novo SUV chega a Itália, com o Formentor já disponível para encomenda. o preço? Na versão com motor 1.5 Hybrid 150 CV DSG, a tabela de preços contém um preço a partir de 39.500 eurosCom um aumento significativo de custo em relação à gasolina 1.5 anterior.

Mas graças à fórmula Cupra Way de 24 meses, que garante o valor final do veículo selecionado na fase de compra, o cliente pode considerar adquirir um Formentor adiando o período de compra. O parcelamento é de 275 euros por mêscom um pagamento inicial de € 6.800 (TAEG de 5,95%, TAEG de 7,13%).

O SUV que quer vencer todos

Os mais atentos terão reconhecido o real aumento de preços que mencionamos anteriormente, mas Cupra certamente não ficou ocioso para monitorar o mercado e responder com um modelo ‘normal’ de custo mais elevado. Na verdade, a empresa decidiu abandoná-lo Carro mais ricoMais equipados, com mais conteúdos e portanto com um preço ascendente.

Começando pelo design exterior, a nova versão Formentor distingue-se pela sua dianteira Nariz de tubarão Com faróis LED, ou Matrix LED, com assinatura luminosa tripla, os elementos distintivos, juntamente com o logotipo da marca iluminado localizado na traseira, representam a nova linguagem estilística, bem como O DNA da nova era Cobra. O design frontal agrega força e largura expressivas, enquanto as linhas e costelas laterais combinam tecnologia e sofisticação, tornando o modelo SUV escultural e esportivo.

O design interior é pura emoção. Formentor é de facto uma combinação de desporto e sustentabilidade, com novas tecnologias e materiais inovadores. O que definitivamente se destaca é o volante de corrida com botões de seleção do modo de partida e de direção, de série nas versões com caixa automática DSG, novos materiais sustentáveis ​​e o uso de design paramétrico 3D nas superfícies do painel que torna o interior ainda mais impressionante. Agradável ao toque e à vista.

Era o console central Redesenhado em cada detalhe, para um modelo que oferece maior conforto e segurança, além de incorporar uma abordagem ecologicamente correta na escolha dos materiais utilizados em elementos funcionais como encostos de bancos. A Interface Homem-Máquina (HMI) também foi redesenhada e aprimorada com simplicidade, personalização e design de ponta tanto no cockpit digital atrás do volante quanto no sistema de infoentretenimento maior de 12,9 polegadas, com indicador retroiluminado.

Com a nova geração do Formentor também vem uma nova gama de motores. Na verdade, estará disponível em quatro soluções diferentes de trem de força. O 1.5 TSI com 150 cv (110 kW) não sofreu alterações em relação à geração anterior, enquanto o 1.5 TSI com 150 cv (110 kW) DSG foi revolucionado comIntrodução da tecnologia híbrida (híbrido moderado)Equipado com uma bateria de íons de lítio de 48 volts. Todos os motores 2.0 TSI foram revistos com aumento de potência, no caso do 2.0 TSI com 333 cv (245 kW), com a introdução da tecnologia Torque Splitter anteriormente disponível apenas no Formentor VZ5.

As motorizações e-Hybrid (híbrido plug-in) estarão disponíveis com o novo motor 1.5 TSI e dois níveis de potência: 204 cv (150 kW) e os novos 272 cv (200 kW). O 2.0 TDI de 150 cv (110 kW) oferecerá uma transmissão automática DSG de 7 velocidades combinada com tração dianteira.