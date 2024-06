Prince of Persia The Sands of Time Remake ainda está lá: previsto para 2026

Nos últimos anos nos perguntamos várias vezes o que aconteceu com a nova edição Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempoanunciado emUbisoft Avançado 2020 Foi originalmente programado para ocorrer em janeiro de 2021, antes de ser adiado indefinidamente. Quatro anos após o anúncio original, o jogo está de volta à ação. Até certo ponto.

MarcaçãoUbisoft Avançado 2024no intervalo que visa comemorar o seu 35º aniversário Príncipe da PérsiaA empresa francesa confirmou oficialmente não só que Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo Remake Ainda está por aí, mas agora também tem uma janela de lançamento. Porém, a boa notícia vem acompanhada de notícias menos animadoras para os fãs: o projeto está realmente programado para acontecer Ano 2026. Os rumores de que Prince of Persia queria reiniciar The Sands of Time Remake do zero parecem ter sido fundamentados considerando que o jogo ainda está a dois anos de sua estreia no mercado, se não mais.

A Ubisoft também se limitou a confirmar o ano de lançamento, mas durante o evento nenhum trailer ou trecho de gameplay foi mostrado: tudo o que temos é a data exata de 2026 e nada mais. No mínimo, Prince of Persia The Sands of Time Remake Ainda existe Pelo menos isso é melhor do que nada depois de anos de silêncio sobre o trabalho.

Ainda durante o evento, foram exibidos novos conteúdos para Prince of Persia The Lost Crown, o popular jogo metroidvania da Ubisoft Montpellier que foi publicado em janeiro passado.

