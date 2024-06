Confesso que tem data de lançamento, mas esqueceram de mencioná-la no Xbox Game Show

Durante o Xbox Games Showcase, a Microsoft e a Obsidian postaram um novo trailer de Avowed, mas a data de lançamento do jogo, marcada para 2024, não foi anunciada. Mas parece que Avowed já teve data de lançamento definida.

Aliás, no blog Obsidian, o estúdio apresenta o novo trailer e nos conta sobre ele Poderemos jogar Avowed a partir de 12 de novembro de 2024 Na série Xbox Esta data já tem circulado nos últimos meses e agora foi confirmada nos canais oficiais da Obsidian.

Fermi, sim, isso foi confirmado, mas na verdade o sinal foi removido quase imediatamente e o post agora fala sobre “Chegando em 2024“… Por que a data não pode ser oficializada permanece um mistério Mas aparentemente a Microsoft não quer anunciar oficialmente a data de lançamento do Avowd, pelo menos por enquanto.

Então, digamos isso por enquanto Espera-se que seja anunciado durante 2024 Mas sem uma data específica, isso apesar da Obsidian escrever que o jogo será lançado no dia 12 de novembro em seus canais oficiais. Acreditamos nisso ou foi um descuido?

Avowed é baseado no Unreal Engine 5.3, e o setor técnico contou com o apoio da The Coalition, um estúdio também envolvido no recém-anunciado Gears of War E-Day.

