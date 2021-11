Aqui está o que há de errado em obter o relatório

tempestade no ringue um relatório Não dá sinais de diminuir: a investigação da equipe de Siegfried Ranucci tem muitos furos na terceira dose de uma vacina de Covid, lacunas que muitas vezes e voluntariamente se transformam em erros flagrantes.

Como já discutimos em Giornale.it, tudo começa com uma sugestão de Ranucci. “ Obviamente, a terceira dose é um trabalho De empresas farmacêuticas que pagam. A Itália já concordou com 2022 e alocou 2 bilhões de euros para novas doses da vacina ”, Acrescentando como as empresas industriais preferem vender poções para países ocidentais do que para países pobres. Em suma, a ‘imprecisão’ (para dizer o mínimo) é óbvia e já foi denunciada pelo mundo político e científico. Beatrice MautinoE Biotecnologia e editora científica, em sua conta no Twitter, não quebrou as palavras, observando que escreveu a primeira mensagem a relatar no início dos anos 2000. “ Eu era um estudante de doutorado e vi um relatório falando sobre algo que eu sabia que virou de cabeça para baixo na história deles. Muita coisa aconteceu desde então. Eles chamam isso de imprensa de tese. Eu me pergunto se a imprensa “

Ele também repete Dario Bressanini, o químico italiano e especialista em comunicação científica, que ataca um relatório que confirma como “ Quem não conhece o assunto acha que a reportagem é jornalismo. Qualquer pessoa que conheça o assunto percebe imediatamente que se trata de uma grande investigação. Eu já disse muitas vezes que isso é o suficiente agora, porque os fãs chegam com a boca cheia de espuma “

O que não acrescenta

Muitos e muitos erros uma transmissão que atinge milhões de italianos e alimenta uma pequena minoria de céticos e não respira: terceira dose “um trabalho”? Até prova em contrário, a vacina salva milhões de vidas e mata a circulação do vírus (embora ainda esteja presente), a recuperação é necessária porque após seis meses os anticorpos de qualquer vacina começam a desaparecer; EU ‘imunidade de rebanho, levantada por Ranucci como se não tivéssemos chegado a ela: Mesmo que Covid ainda esteja entre nós, é claro que mais de 80% das pessoas vacinadas têm mais dificuldade em encontrar organismos para atacar, e a evidência é que os hospitais ainda sofrem de muito poucos problemas críticos. Então, no caso da Moderna, podemos dizer mais sobre o caso da Moderna “falsa”. Tratamos de todas essas questões com um especialista do setor.

O que o especialista diz?

exclusivamente para IlGiornale.it, Ouvimos a opinião do Dr. Giovanni de Berry, Virologista e chefe do Departamento de Doenças Infecciosas do Amedeo di Savoia em Torino. A frase de Ranucci sobre o negócio farmacêutico foi cortada pela raiz pelo bom senso de De Berry. “E infeliz Tanto como uma declaração quanto pelo impacto na mídia que dela resultou. Se dizemos que a terceira dose é trabalho das empresas farmacêuticas, é como dizer que o apetite é trabalho de quem faz espaguete. Do ponto de vista ético, entendo que o lucro de uma empresa farmacêutica é diferente do lucro de quem faz as almofadas de bola, mas um certo nível de pesquisa e resultados só acontecem se houver uma função adequada por trás disso. Dizer que alguém faz seu trabalho porque quer ganhar é um dado adquirido, todo mundo trabalha porque tem que se defender sozinho. Isso porque dizer tal frase é bastante claro, mas tem certo efeito ”, conta o professor.

O caso de meia dose de Moderna

A seguir, avança a investigação do relatório contra a terceira dose de Moderna e o erro de administração. Na verdade, como De Berry explica cronologicamente, não há absolutamente nada do que reclamar. “Em essência, no dia 25 de outubro a EMA autoriza a terceira dose de Moderna para maiores de 18 anos, e eles dizem para não tomar antes de 6-8 meses após a segunda dose. Especificamos Para dar meia dose. Aifa recebe no dia 28 de outubro uma circular do ministério indicando a retirada de meia dose, esses são os fatos ”, confirma o infeccioso. Assim, o processo segue o que disse em setembro Moderna fala em particular com a Ema e o FDA, esta é a proposta para revogar meia Poção “Mas não era uma declaração oficial – confirma de Berry – nosso departamento não poderia antecipar Emma por meio de boatos porque ela não poderia ser muito bem aceita. Foi uma evolução constante e regular dos signos, consistente com o papel desses organismos. “

o que aconteceu depois disso? Até teve uma ordem da Ema, no dia 14 de setembro lá circular O ministério determinou a terceira dose para os fracos, mas não especificou a vacina apropriada. Em 27 de setembro, ele foi estendido para incluir também aqueles com mais de 80 anos que residem no RSA. Em 8 de outubro, o ministério estendeu a terceira dose para mais de 60 anos e profissionais de saúde, mas apenas a vacina Pfizer foi mencionada. “Desde aquela época, apenas 2,5% das terceiras doses na Itália receberam a dose completa de Moderna. Mas quem foi nessa? É melhor dar a ele a dose completa”, De Berry nos diz, para acabar com qualquer tentativa fútil de especulação sobre a vacina. A vacina está engatinhando.

A diferença entre Pfizer e Modern na terceira dose

Por que, se estamos falando de duas vacinas de RNA, o índice para a terceira dose é diferente se estamos falando de Pfizer (dose completa) e Moderna (meia dose)? “em um disanima Das vacinas, verifica-se que em termos de proteção, mas sobretudo na presença de anticorpos neutralizantes, a proteção com Moderna dura um pouco mais. Se você der uma olhada no conteúdo da vacina, verá que Moderna tem 100 microgramas de mRNA, enquanto a Pfizer tem 30 microgramas. Então, tecnicamente, as coisas podem estar nessa realidade, há mais mRNA na Moderna e mais um pico de produção de proteína. É provável que seja o caso “, diz de Berry.

Imunidade do rebanho: por que o relatório está errado (aqui também)

Ranucci, no início do serviço, ironicamente tirar até com quem falava que com 80% teríamos chegadoimunidade de rebanho: Segundo o jornalista, essa imunidade não existe. Nada poderia estar mais errado, e a situação epidemiológica na Itália mostra isso claramente: agora apenas 15% da população foi detectada, o vírus está lutando para encontrar “organismos livres”, o hospital está sob controle e novos casos diários continuam. alguns. “Concordo plenamente – friso de Berry – o termo imunidade de rebanho foi definido para uma vacina contra o sarampo que tem proteção praticamente absoluta e definitiva para toda a vida. Aqui temos uma vacina que protege um pouco menos e cuja proteção tende a diminuir com o tempo, obviamente recorremos à terceira dose para potencializar os efeitos protetores da vacina. Pessoas que foram vacinadas, realmente houve um efeito de rebanho que reduziu o percentual de infectados que acabaram no hospital ”, conta o infectologista.

Agora, se fecharmos os olhos e formos ao ano passado, 3 de novembro, nos encontraremos em uma situação completamente diferente: estávamos sem vacinas e acesso aleatório a pessoas perigosas ao hospital. “Agora temos Tudo aberto (até discotecas), comemoramos um aumento de 6% do PIB, parece-me que a vacina está a funcionar e a devolver o nível de vida que tínhamos. “De Berry está calmo, mas otimista quanto ao futuro imediato.” Ainda não acabou, estamos administrando a terceira dose de propósito, esperançosamente ela terá um efeito particularmente forte no aumento da proteção e também pode ter um efeito duradouro. Se virmos que com três doses estaremos quase completamente protegidos de condições perigosas, então saberemos o que fazer no futuro. ”

Reportagem de más notícias

Em conclusão, perguntamos ao Professor de Berry o que ele pensava como cidadão do relatório que foi transmitido na noite passada. E também nesta ocasião o virologista não profere palavras. Ele acrescentou: “Discutimos os fatos e os separamos e, por outro lado, Conhecimento: Tal serviço, ao invés de confiar na terceira dose e convidar os cidadãos a se vacinarem com a terceira dose como um reforço adicional para sua proteção, espalhou a impressão que deu, de que havia uma conspiração de costume por trás dele, que teria preferido funcionar de empresas farmacêuticas e assim por diante. Isso, francamente, não é o que precisamos agora, é apenas o oposto. “