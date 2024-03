PS Plus Premium: chega a 1ª temporada de My Hero Academia e outros animes da Crunchyroll

A partir de agora assinantes de PlayStation Plus Premium Ele poderá assistir sem custo adicional 1ª temporada de My Hero Academia E outros animes incluídos no catálogo do serviço de streaming Rolo Crunchy.

Hoje a iniciativa chega à Itália e a outros países da UE, que podem aceder a esta seleção de animações através do Sony Pictures Core. No momento não está claro quais outros produtos de anime estão incluídos no pacote inicial, além do já citado My Hero Academia, mas é plausível que a lista também inclua Eighty Six, Iruma-kun e To Your Eternity, já que eles estavam disponíveis quando a promoção foi lançada nos Estados Unidos da América, que aconteceu em dezembro passado.

Além disso, lembramos que através do Sony Pictures Core, os assinantes premium podem assistir a uma seleção de mais de 100 filmes sem anúncios, tudo sem custo adicional, com o catálogo atualizado regularmente ao longo do tempo.