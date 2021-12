Quantos carros, marcas e pistas tem? Muitos detalhes do Japão – Nerd4.life

detalhes interessante em Gran Turismo 7, Como Quantidade de carros, marcas e pistas E várias outras informações, extraídas de um folheto promocional distribuído em lojas no Japão durante este período, foram relatadas online pelo usuário do Twitter riku.

De acordo com relatos, o Gran Turismo 7 deverá conter mais Modelo de carro 420 Reproduzido “com a mais alta qualidade”, por mais de 60 fabricantes de automóveis, para uso em mais de 90 pistas. O espírito do jogo será GT Mode, o modo single-player clássico da série, que retorna após o arco do Gran Turismo Sport para o protagonista neste novo capítulo.

Para marcas e carros novamente, a brochura fala sobre mais de 300 modelos pós-2011 que podem ser adquiridos de marcas existentes. Entre estes, não há menos que Ferrari F8 e F12, testemunha alguns defensores da casa de Maranello na garagem.

A ‘Revenda de Carros Usados’ do jogo também permitirá que você compre carros descontinuados anteriores a 2011 e até mesmo várias décadas, incluindo carros japoneses históricos de Anos 80 e 90, com uma lista que será “atualizada todos os dias”.

a loja de afinação Ele permitirá que você troque todos os componentes do interior do carro e compense entre o motor, freios, suspensão, pneus e muito mais, com a possibilidade de comprar até coisas extremas como um turbocompressor e outros itens.

O modo Scapes inclui mais de 2.500 sites de imagens de 40 países diferentes, para usar como planos de fundo para esta opção de “imagem”, que, como foi relatado recentemente, também deve suportar traçado de raio. de volta também Cartas de condução Condução, que irá desafiar os jogadores em diferentes testes para alcançar níveis mais elevados de competição.

Uma variedade impressionante de situações de jogo também é esperada em termos de Missões e desafios, como Batalhas de 0 a 400m, Desafios de Velocidade Máxima, “Music Rally” ao ritmo da música e muitos outros eventos que irão adicionar muita variedade à ação padrão.

Entre as últimas notícias do jogo, vimos um diário em vídeo dedicado à versão de última geração, enquanto o ESRB confirma a existência de microtransações no Gran Turismo 7.