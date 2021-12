Melhores videogames de 2021 para doar no Natal

eu Videogames eu presentes de aniversário Perfeito que nunca sai de moda. Se você teve que dar os últimos presentes, aqui está uma ideia que causará uma boa impressão no destinatário ou destinatário. Também neste ano, muitos títulos lindos foram lançados para todas as plataformas. Se você não tem ideia de qual jogo deseja desistir, não tem problema. Nós compilamos uma lista Melhores videogames de 2021 disponível para mim Play StationE X-BoxE computador e Nintendo Switch. Na maioria dos casos, são apelidos muito comuns – antes de comprar, certifique-se de que a pessoa para quem você os está dando ainda não jogou com eles.

Precisa de outras ideias para presentes? Aqui está nosso guia completo para presentes de Natal de 2021:

Presentes de Natal: melhores videogames de 2021

Vamos começar nossa rodada de videogames para doar neste Natal títulos para consoles Xbox, PS e PC, seja entre plataformas ou exclusivamente para uma ou outra:

Halo Infinite (Xbox One / S, Xbox Series X / S)

Forza Horizon 5 (Xbox, PC)

Ratchet and Clank: Rift Apart (PS4 E5)

Retorno – PlayStation 5

Jogo Tales of Arise (PS4 e PS5)

Resident Evil Village (Xbox, PS)

Hitman 3 (PS, Xbox)

Deathloop (PS5, PC)

É preciso dois (PS, Xbox)

Psychonauts 2 (Xbox, Windows, PS4)

Guardiões da Galáxia da Marvel (PS, Xbox e PC)

Em vez disso, aqui você encontrará os melhores jogos de 2021 para quem tem Nintendo Switch:

Super Mario 3D World + Bowser Fury

Mario Party Superstars

Medo de Metroid

Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise

Super Mario 3D All Stars

pokémon de pérola brilhante

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Monster Hunter Rise

Just Dance 2022

Nickelodeon All-Star Brawl (também disponível para PS4, PS5 e Xbox Series X)

novo pokemon snap