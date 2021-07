Jogos grátis anunciados em 5 de agosto de 2021 – Nerd4.life

Com os novos jogos gratuitos disponíveis hoje, Loja de jogos épicos Ela também revelou quais videogames serão um presente na próxima semana, ou 5 de agosto de 2021. Está localizado em torno de Um conto da praga da inocência e briga rápida. Aqui estão todos os detalhes.

Patente de praga É um jogo de aventura furtiva em terceira pessoa no qual seguimos a história da jovem Amicia e de seu irmão mais novo, Hugo, em uma jornada torturante para a era mais sombria de todos os tempos. Ao escapar da Inquisição, cercado por hordas de ratos imparáveis, Amecia e Hugo aprenderão a se conhecer e confiar um no outro. Lutando contra todas as probabilidades por suas vidas, eles lutarão para encontrar um propósito neste mundo brutal e implacável.



A Plague Tale Innocence: Amici

O segundo jogo gratuito da Epic Game Store em 5 de agosto de 2021 é luta rápida. É um jogo de luta 2D no qual você deve lutar enquanto mantém o ritmo. Você tem que aumentar seu contador de combo e ativar poderes especiais. Existem seis personagens em um estilo único, multijogador cooperativo local e online e diferentes ligas para jogar sozinho.



luta rápida

Por fim, lembramos que você pode encontrar jogos de PC grátis hoje neste endereço.