Metal Gear Solid Abandoned, Konami copiou a campanha de marketing MGS5 para um insider – Nerd4.life

interno Anton Logvinov, o repórter vermelho que previu anteriormente a chegada das versões para PC de Horizon Zero Dawn e Death Stranding está convencido de que pra cima Na verdade é um novo metal duro de cal. Para comprovar sua tese, haverá uma campanha de marketing para o jogo Blue Box, em sua opinião semelhante à que a Konami fez com o MGS5.

Portanto, o jogo de mistério não será Silent Hill como se pensava originalmente, mas o novo jogo oficial Metal Gear. “Não é por acaso que parece deserto como Metal Gear Solid 6. Sei que a Konami está trabalhando nisso há muito tempo e parece que alguém decidiu copiá-lo. Campanha de Marketing Desejo MGS V The Phantom Pain. ”

Na verdade, MGS 5 foi apresentado como o misterioso jogo de Joachim Mogren (que não é outro senão o anagrama de Hideo Kojima) e Moby Dick Studio. O jogo se chamava The Phantom Pain. Só mais tarde, o jogo se transformou no novo capítulo do Metal Gear.

Anton Logvinov não exclui que este seja um remake, mas certamente não é uma operação episódica como Rising ou Metal Gear Survive.



Uma cena do filme Abandoned

Nos últimos dias, falou-se do rosto do Solidus por trás do logotipo abandonado, enquanto meses atrás houve uma discussão sobre como o nome do suposto criador do Abandoned, Hasan Kahraman, pode ter links para Hideo Kojima.

