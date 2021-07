Guia completo e requisitos técnicos da Sony – Nerd4.life

Sony Postou guia completo é um Como instalar M.2 SSD é um PS5, está atualmente reservado apenas para usuários com o firmware beta, mas também é válido quando todos os proprietários de console têm acesso a este recurso.

A empresa japonesa anunciou que o PS5 suportará a expansão SSD a partir deste verão com uma atualização de firmware, e é exatamente isso que está acontecendo. Traduzimos o guia abaixo, atualmente disponível apenas em inglês no site oficial do Playstation.

O que é uma unidade SSD M.2?

Os SSDs M.2 são discos rígidos de alta velocidade que os usuários do PS5 beta podem instalar para aumentar o armazenamento do console. Recomendamos que você verifique se recebeu um convite de teste antes de comprar um novo M.2 SSD.

Por que adicionar um SSD M.2 ao PS5?

Uma vez instalado no PS5, o armazenamento fornecido pelo SSD M.2 pode ser usado para baixar, copiar e jogar jogos PS5 e PS4, bem como outros aplicativos. Isso permite aumentar o espaço disponível no console. Você também pode mover livremente os jogos entre o armazenamento PS5, uma unidade USB externa e o SSD M.2 adicionado.

Quais SSDs M.2 podem ser usados ​​com PS5?

É importante usar um SSD M.2 compatível para expandir o espaço de armazenamento do PS5. Certifique-se de ter um SSD M.2 que atenda aos requisitos a seguir. Como o recurso é experimental, as especificações finais podem mudar antes que o software oficial do sistema seja lançado.

Requisitos de SSD do PS5 M.2