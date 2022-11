O truque não é mais necessário

um dos Truques Mais usado pelos usuários o whatsapp Está prestes a se tornar uma memória distante, porque não será necessário em breve: com a atualização para a versão 22.23.74 do aplicativo estável para iOS, de fato, o WhatsApp introduziu Publicidades Que será muito apreciado por milhões de usuários em todo o mundo: “(Tu es)“.

Esta é uma possibilidade Fale com você mesmoenviar textos, imagens, vídeos e arquivos para um chat virtual na nuvem, onde será possível guardá-los no arquivo e localizá-los (de outros dispositivos também), os dados de que precisamos.

Tudo isso poderia ter sido feito antes, mas passa farsa de grupo falso: Você cria um grupo com apenas dois contatos (nós e um) e depois exclui o segundo contato do grupo. praticamente Tu ficas sozinho Em um grupo falso e acaba conversando consigo mesmo. Em breve tudo isso não será supérfluo, e isso, junto com uma segunda novidade (possibilidade de usar dois telefones com dois números e um perfil de WhatsApp) pode mudar drasticamente o significado do aplicativo de mensagens mais usado no mundo.

WhatsApp: o novo “Bate-papo automático”.

A capacidade de conversar consigo mesmo já foi testada no aplicativo Android 2.22.24.2 beta, apenas dez dias atrás. Mas agora ele apareceu em um O aplicativo oficial22.23.74 para iOS, depois iPhone.

Com o aplicativo atualizado, também nos incluímos entre os contatos com os quais você pode conversar no WhatsApp: de fato, a lista agora aparece “XYZ (você)onde XYZ é um arquivo Nosso nome de perfil do WhatsApp.

Ao contrário de algumas das tímidas experiências que o WhatsApp fez no passado, desta vez o chat também é consigo mesmo Compatível com vários dispositivosou seja, com a possibilidade de usar o mesmo perfil em vários dispositivos ao mesmo tempo (até 4 dispositivos, dos quais apenas um é um smartphone).

WhatsApp: “Chats automáticos” para vários dispositivos.

Neste ponto, alguém se pergunta como seria possível usar o bate-papo consigo mesmo o mais rápido possível Conecte vários telefones ao mesmo perfil do WhatsApp. Na verdade, na verdade, será o suficiente para você compartilhar algo consigo mesmo a partir de então primeiro telefone Para encontrá-lo automaticamente em um segundo.

Então, só para dar um exemplo, podemos fazer um foto em um smartphone e compartilhá-lo instantaneamente com o outro. Ou envie um arquivo PDF De um para outro, receba um arquivo em um telefone e obtenha-o instantaneamente no outro. Resumindo: combinar Fale com você mesmo E a WhatsApp para vários dispositivos Abre muitos cenários interessantes.