PS3 foi uma decepção para o chefe de Dragon’s Dogma e Devil May Cry – Multiplayer.it

Em um novo vídeo postado pelo Bokeh Game Studio (atualmente trabalhando no Slitterhead), podemos ver Hideaki Itsuno da Capcom Fale com Keiichiro Toyama, diretor criativo da Bokeh e ex-fundador da Silent Hill. O PS3 também foi abordado entre vários assuntos, e Itsuno, diretor de Dragon’s Dogma e da maioria dos jogos Devil May Cry, mencionou que Playstation 3 Faça com que os desenvolvedores se sintam ‘muito Decepcionado“.

Logo no início, falamos sobre os “truques” que os desenvolvedores da Capcom exploraram para melhorar Gráficos de jogos PS1 e PS2 Nos limites dos consoles, Itsuno lembra: “Tratava-se de aprender todos os detalhes do hardware. Com o PlayStation e o PlayStation 2, era estranho podermos trabalhar com tantas camadas semitransparentes. efeitos. Por outro lado, não poderíamos fazer isso.” Do PlayStation 3 em diante. Todos lutaram nesta geração. Ficamos realmente decepcionados.”

Itsuno explicou que notou A.J diferença real Entre o desenvolvimento de Devil May Cry 3 no PS2 e Devil May Cry 4 no PS3, ambos dirigidos por ele: “A mudança para mim aconteceu entre Devil May Cry 3 e Devil May Cry 4. Disseram-nos que não poderíamos nem repetir o que Durante cinco anos, tudo o que fizemos foi trabalhar com camadas semitransparentes para melhorar a aparência dos jogos no PlayStation 2. Uma vez no PlayStation 3, não conseguíamos sequer pensar nessa tecnologia. [gli sviluppatori] De todo o mundo eles encontraram dificuldades.”

Lembre-se, Itsuno está dirigindo a sequência de Dragon’s Dogma, que foi confirmado em junho durante uma apresentação para o 10º aniversário do jogo original.

O Bokeh Game Studio, como mencionado, está trabalhando em Slitterhead, um novo jogo de terror.