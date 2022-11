Whatsapp, a função de enviar mensagens consigo mesmo chega na última atualização: veja como funciona

Chega de grupos contendo apenas seu número e anotações em cadernos. Um novo recurso está começando a se espalhar pelo mundo o whatsapp: O A capacidade de enviar mensagens a si mesmo. Era esperado há algumas semanas por alguns testes beta (versão não final do software), e agora apareceu na versão do aplicativo para Iphone 22.23.74 Ao contrário do Android 2.22.23.77. Portanto, é uma função que já está ativa em alguns aparelhos e que deve se expandir para todo o mundo nos próximos dias. A notícia circulou quando alguns usuários começaram a relatar a introdução do novo recurso em seus celulares. A escolha é Muita demanda por muito tempoalém de estar presente em outros aplicativos concorrentes, como cabo Isso permite que você tenha uma conversa para salvar mensagens que só você pode ver.

“Privacidade? Estarei protegido »

de acordo com mencionado Pelos usuários, a função de mensagem é permitida a eles mesmos inserindo o contato «Tu esEle é colocado no início do seu catálogo de endereços. O Whatsapp já especificou que o chat pessoal também está disponível Ele será protegido por criptografia de ponta a ponta, ou seja, a conexão criptografada que protege a privacidade dos usuários. Até agora, existem muitos truques que os usuários usam para ter uma conversa desse tipo. O mais utilizado é criar um grupo com um amigo, depois removê-lo e assim liberar e rapidamente espaço no lugar de aplicativos que permitem fazer anotações.

webatinfo / Como é o novo recurso no Whatsapp, novembro de 2022

Leia sobre o Open

Leia também: