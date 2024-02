Este novo aplicativo para smartphone reúne médicos e personal trainers: em breve todos estarão usando

Há um novo aplicativo para smartphone que pode emparelhar seu médico com seu personal trainer. Todo mundo vai usá-lo, e isso é tudo.





Nos últimos anos, a tecnologia também está desempenhando um papel cada vez mais importante Nossa saúde pessoal. Basta pensar em como os smartphones mudarão a forma como levamos em conta as calorias que comemos, nossas calorias Parâmetros biométricos – Com a ajuda de relógios inteligentes – e das visitas que temos de suportar e assim por diante.

Entretanto, existem serviços gratuitos ou pagos que permitem fazer isso Treine confortavelmente em casa ou na academia Tenha manuais completos e documentação em mãos. Como se houvesse um verdadeiro personal trainer conosco. E se disséssemos que chegou um aplicativo que promete exatamente isso Combinando Médico e Personal Trainer? É disso que se trata, e em breve todos estarão usando.

O aplicativo que combina médico e personal trainer: o que é e como funciona

Estamos falando sobre Um aplicativo revolucionário, para dizer o mínimo O que lhe permitirá acessar um único ecossistema dedicado à sua saúde pessoal. Seja do ponto de vista médico ou da atividade física, com um personal trainer virtual capaz de nos ajudar a atingir os nossos objetivos seguindo um treino preciso e personalizado.

O aplicativo em questão se chama Visível Promete ser uma revolução abrangente no que diz respeito à saúde pessoal. Criado inicialmente para combater a emergência do Coronavírus com algumas ferramentas úteis, hoje estamos prestes a testemunhar uma mudança de tendência que também pode interessar a você. A ideia é apresentar cenário tecnológico mais amplo, Isto dará aos consumidores a oportunidade de “ouvir os seus corpos”. Simplesmente fornecendo seus dados.

Esta é uma ideia completamente nova para o sector e é uma ferramenta que não se apresentará como uma ferramenta Rastreando doenças menores Para avaliar riscos. Mas K Assistente Pessoal Para manter uma boa saúde e um símbolo de empoderamento dos pacientes. Até o momento, ainda estamos nos estágios iniciais dos apps, e a equipe de desenvolvedores prometeu avanços muito importantes nos próximos meses.

Foi discutido durante CES Las Vegas 2024quando a empresa teve a oportunidade de apresentar a sua oferta Cinto monitor cardíaco Continuo ligando para a Polar. Isso proporcionará um check-in matinal todos os dias Avaliações de 1 a 5. Se obtiver uma pontuação baixa, o conselho é manter a calma durante todo o dia. Porém, se você tiver 5, está pronto para correr uma maratona. Pelo menos essa é a sede da empresa desse aplicativo maluco.