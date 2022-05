Como sair ‘silenciosamente’ de um bate-papo em grupo sem sair da ‘esquerda’

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular e recentemente surgiram muitas novidades relacionadas a ele.

As últimas notícias importantes para esta plataforma são Reaja às mensagens com emojisTransfira arquivos ainda mais e expanda os participantes do grupo.

Mas não só. Com o WhatsApp você pode conversar em outro idioma sem nem saber. Mas há muitas novidades que o Meta quer melhor no WhatsApp.

Notícias do WhatsApp: A maneira de deixar o bate-papo ‘silenciosamente’ está chegando

Na verdade, é uma notícia recente que este aplicativo está trabalhando em uma maneira de permitir que os membros do bate-papo saiam “silenciosamente” do grupo.

De fato, no momento, quando uma pessoa quer sair de um grupo ou sair de um grupo, o gesto é público. De fato, aparece uma inscrição do que está acontecendo. Dado que cada grupo pode ter cerca de 256 membros, talvez se mais pessoas doarem, as notificações possam distrair os outros membros.

Por isso, os desenvolvedores do WhatsApp estão criando uma forma de sair do chat que alerta apenas os administradores. Então, quando um membro do grupo abandona um diálogo com a inscrição “Somente você e os administradores do grupo receberão uma notificação de que você saiu do grupo”.

Links e atualizações de status

Além disso, o WhatsApp também está trabalhando em outra novidade relacionada ao compartilhamento de links. De fato, mesmo agora, se inserirmos um link na atualização de status, veremos apenas a URL. Em um futuro próximo no WhatsApp, você poderá ver visualizações mais detalhadas.

No entanto, para ver as últimas notícias do WhatsApp, a nova funcionalidade, atualmente em desenvolvimento, precisa ser distribuída ao público.