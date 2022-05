PS5 com chip de 6nm chegando para melhorar o estoque? Detalhe do relatório – Nerd4.life

Como Zuby_Tech explicou no Twitter, a AMD está produzindo novos processadores Ryzen 7 6800U com Chip FinFET de 6nm da TSMC. De acordo com o relatório, esta é também uma boa indicação de PS5como poderia implicar a chegada de novo estoque Graças à produção de um novo modelo.

Como dissemos há uma semana, a Sony registrou um novo modelo de PlayStation 5, o CFI-1200. De acordo com a Zuby_Tech, esses novos chips de 6nm podem ser usados ​​em Novo modelo de PS5. Isso permitirá que a Sony produza muito mais unidades do que tem sido recentemente, pois esses chips são mais fáceis de obter.

A principal diferença será instalação de produção. Não deve haver alterações de qualquer tipo em termos de desempenho. Para o usuário final, o PS5 será praticamente o mesmo console, idêntico em todos os detalhes. Aumentar o número de unidades disponíveis também ajudará a diminuir o preço médio do PlayStation 5 e permitirá que os jogadores comprem o console sem precisar correr atrás de pacotes caros disponíveis em quantidades muito limitadas.

É claramente apenas um especulaçãoNo momento, não temos uma confirmação oficial sobre quais chips a Sony usará no novo modelo PS5.

falando sobre TSMCLembramos que a empresa está em negociações para abrir uma fábrica também na Itália.