ID Software contrata novos desenvolvedores para jogos “Ação-FPS Single player triple A” – Nerd4.life

Como o insider Klobrille relatou no Twitter, Código do programa Bem postado 30 anúncios de emprego Contratar novos desenvolvedores que colaborarão em novos projetos, descritos como “Trilogia para um jogador – FPS“.

Entre as vagas em aberto, encontramos como designer de jogabilidade, programador mestre de IA, designer de níveis, produtor e designer de combate, este último já visto online em fevereiro.

A descrição muda com base no anúncio de emprego. Por exemplo, o Gameplay Designer fala sobre fazer “armas líderes do setor, inteligência artificial, sistemas de progressão e mecânica de jogo para jogos de três jogadores em primeira pessoa”. A familiaridade com os títulos de software identificadores mais recentes é necessária na maioria dos casos, incluindo DOOM e DOOM Eternal.

Portanto, parece que o ID está se armando para os próximos projetos. Entre esses jogos, pode haver novos jogos de DOOM e Quake, entre as hipóteses mais óbvias, mas não podemos descartar nenhum IP inédito ou novo Hexen, uma série especialmente querida por Phil Spencer, chefe de Xbox da Microsoft.

Para manter o tópico, The Initiative e Crystal Dynamics também estão contratando novos funcionários para trabalhar no exclusivo Xbox Perfect Dark.