Você compra 300 iPhones e é atacado e roubado ao sair de uma Apple Store

Aconteceu em Nova York na noite entre domingo e segunda-feira. A vítima, um jovem de 27 anos, dono de uma pequena revenda, resistiu e conseguiu salvar alguns dos aparelhos

acabei de sair A famosa Apple Store em Fifth Settlement para mim Nova yorkaberto 24 horas por dia, com 300 Iphone novo em folha Comprado em vendas Sexta-feira preta. Ele se divide em três sacos separados, então pega um grande pé-de-meia por conta própria. Pequeno negócio de varejo. Para não chamar a atenção, ele decidiu ir à loja Tarde demais agoraDepois de concluir a compra do Maxi, ele caminhou até seu carro, que estava estacionado a uma curta distância. Foi nessa altura que o 27 anos (cujos dados pessoais não são divulgados por razões óbvias de privacidade) rondava as 13h45 da noite de domingo para segunda-feira acompanhado por uma marca Frases de onde eles vieram Dois homens estão empenhados em roubar suas malas.

Saque 95 mil dólares Segundo relatos das autoridades, o jovem tentou à vista dos criminosos Coloque a resistência. Seguiu-se uma violenta briga, da qual os ladrões escaparam com um dos três sacos: continham um poço 125 para iPhone 13com um valor total Cerca de 95 mil dólares. Além de sua capacidade de salvar a maioria dos dispositivos conforme indicado Rádio 1010Wins atacante Ele não se feriu gravementeA polícia ainda persegue os responsáveis. Ainda não está claro se este é o último Ele conhecia seus hábitos Ou se for um arquivo aleatório simples.









































































































O incidente de 21 de novembro Certamente, o período atual é um período “agitado” para os clientes maçã compre no exterior. Há exatamente uma semana, na verdade, seu nome tem 53 anos Bradley Rain Ele quebrou a vitrine de uma loja da Apple com seu carro off-road HinghamNão muito longe de Boston. Uma pessoa morreu e outras 19 ficaram feridas (Alguns dos quais foram posteriormente visitados no hospital pelo CEO Tim Cook.) acusado de homicídio culposo E a Condução imprudenteO teste de álcool deu negativo e ele declarou aos investigadores que seu pé direito estava quebrado.Ele estava preso no acelerador». Ele comparecerá perante um juiz em 22 de dezembro.

