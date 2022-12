11 jogos que sairão do catálogo em 15 de dezembro de 2022 – Multiplayer.it

Coincidindo com a chegada das novidades na primeira quinzena do mês Passe de jogo para PC e XboxHoje, a Microsoft também anunciou quais jogos sairão do catálogo Play 15 de dezembro de 2022. No total eu tenho 11 anos Também inclui Dragon Quest 11: Echoes of a Lost Era.

Abaixo listamos os jogos que deixarão de estar disponíveis para assinantes do Game Pass para PC e console no meio do mês:

Aliens: Fireteam Elite – Nuvem, Console e PC

Breathedge – nuvem, console e PC

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age – Cloud, Console e PC

Firewatch – nuvem, console e PC

Lake – nuvem, console e computador

One Piece: Pirate Warriors 4 – Nuvem, Console e PC

Neoverse – nuvem e console

Corra com Ryan – Nuvem, Console e PC

Lodoss War Log: Deedlit no Labirinto das Maravilhas – Nuvem, Console e PC

Rory McIlroy PGA Tour – Console com EA Play

Transformers: Battlegrounds – Nuvem, Console e PC



Missão do Dragão 11

Se você ainda não leu, aqui está a lista completa de jogos que chegarão ao PC e Xbox Game Pass na primeira quinzena de dezembro de 2022, incluindo LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Lembramos que como de costume serão todos os jogos acima 20% de desconto pelo preço base nos dias anteriores à remoção do Xbox Game Pass. Uma opção que, como sempre, é muito bem-vinda se um jogador pretende continuar usando um título mesmo depois de deixá-lo no catálogo do serviço.

De qualquer forma, se você estiver interessado em jogar um ou mais dos títulos mencionados usando o Game Pass, sugerimos que você se apresse, pois lembramos novamente que eles deixarão o serviço em 15 de dezembro de 2022. Em particular, é realmente lamentável que você tenha tido 2 meses de antecedência. Apenas duas semanas para um título como Dragon Quest 11, já que dezenas, senão centenas, de horas de jogo são necessárias para chegar aos créditos finais.