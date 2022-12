Nova atualização do sistema do Google Play: novidades interessantes em breve

com um mês dezembro Inicialmente, o Google se prepara para lançar um nova atualização de sistemas de jogos. Esta atualização traz alguns novos recursos interessantes e outras dicas Eles virão no futuro .

Nos últimos anos temos visto o Google Apresentando uma nova forma de suporte de software para i dispositivos android correspondente a atualizações O sistema operacional . Estes trazem inovações funcionais e são independentes de atualizações menos frequentes do sistema Android.

Com a nova atualização, soubemos que o Google se prepara para lançar o recurso para Apresente sua carteira de motorista com Google Wallet. Este recurso virá em beta. Já está disponível para usuários população dos EUA Esperamos que com o novo beta também esteja disponível na Itália.

Além disso, a nova atualização do sistema operacional inclui uma referência a comprimidos de pixel O Google está se preparando para o lançamento. Especificamente, estamos falando sobre a possibilidade Transferir conteúdo multimídia No tablet com Google Cast, assim como pode ser feito Dispositivos Chromecast ou Nest Hub.

A atualização do sistema operacional de dezembro já está disponível É distribuído automaticamente em todo o nível do servidor no mundo todo. O recurso de arquivamento de licenças ainda não está disponível. Voltaremos para atualizá-lo assim que soubermos da versão beta.