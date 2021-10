Abandoned Introduction é um jogo PS5 completo que vem com um trailer – Nerd4.life

BLUE BOX Game Studios está de volta. Os desenvolvedores compartilharam novas informações no Twitter, falam sobre isso introdução abandonada – Um jogo PS5 completo chegando no início de 2022 – e um novo trailer. Vamos ver todos os detalhes.

Em primeiro lugar, através do perfil do BLUE BOX Game Studios no Twitter, podemos ver um novo banner onde o Prologue abandonado teria chegado no primeiro trimestre de 2022. Em resposta a um usuário, o relato oficial afirmou que Prologue é um jogo completo , não é uma demonstração ou trailer. Este é um experimento independente, embora não esteja claro exatamente em que medida e em quanto.

BLUE BOX Game Studios diz que vai compartilhar mais informações sobre introdução abandonada No local. Sabemos que vai ser um jogo PS5 com sua própria coleção de memorabilia PS5. Portanto, deve ser algo “sério”, não uma simples experiência interativa apenas para fins publicitários.

A equipe abandonada também diz que está terminando o trabalho em um arquivo novo trailer Que será disponibilizado no aplicativo: Atualmente, porém, não há detalhes sobre uma data de publicação específica. Teremos que esperar pelas notícias.

Deserted tem estado na boca de todos durante os meses de verão e, infelizmente, pelos motivos errados. O anúncio do jogo foi atrasado várias vezes e no final a equipe compartilhou apenas um teaser muito curto e inútil. Anteriormente, havia rumores de que esta equipe é na verdade um disfarce para Hideo Kojima.

Também sabemos que abandonar não é um verdadeiro horror, “Não é o que você pensa”: detalhes de uma entrevista.