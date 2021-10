A partir de 1º de novembro não funcionará

O Facebook tomou sua decisão: a partir de 1º de novembro, o WhatsApp deixará de funcionar em muitos smartphones. O funcionário já chegou, quais serão os dispositivos envolvidos?

Em 1º de novembro, o aplicativo de mensagens mais usado O suporte vai parar de dispositivos antigos. O Facebook formalizou a mudança e o resultado para muitos usuários será Substitua seu smartphone antigo Com o modelo de última geração. A alternativa é parar de usar o WhatsApp e baixar o concorrente direto, cabo. No entanto, os hábitos são difíceis de morrer e muitos usuários podem preferir comprar um novo dispositivo e talvez tirar proveito do próximo Sexta-feira preta. Antes de começarmos a descobrir novos modelos, vamos dar um passo atrás e entender em quais dispositivos o WhatsApp não funcionará mais.

Tchau para WhatsApp, para algum modelo?

Alguns smartphones dentro de 18 dias não serão compatíveis com o aplicativo de mensagens e, portanto, perderão a capacidade de fazê-lo Prossiga com as atualizações. O WhatsApp informou aos usuários com uma breve nota indicando quais dispositivos serão incluídos. Especificamente, o suporte não estará disponível para todos Telefones Android com sistema operacional 4.0.4 ou com versões anteriores. Na mesma nota, a empresa convida você a salvar chats ou mudar para um novo smartphone capaz de suportar o aplicativo.

Não seguir as atualizações tornará o aplicativo Inútil Para grande desgosto dos usuários que não pretendem comprar um modelo de smartphone mais avançado. Esta etapa é obrigatória, pois o WhatsApp deverá ser constantemente atualizado Com Novas características Para não deixar uma vida fácil para os concorrentes diretos. Os recursos necessários vão aumentar e, portanto, para o Facebook a sua decisão Deixe dispositivos antigos de lado foi necessário.

Como verificar o sistema operacional usado

É preciso saber Sistema operacional instalado em seu smartphone para ver se o WhatsApp continuará funcionando ou não a partir de 1º de novembro. O procedimento de verificação é muito simples. Basta acessar o menu “Configurações” indicado por Código de engrenagem, selecione o item “Sistema” percorrendo as várias entradas e toque em “Informações do telefone”.

o Informações no seu celular Incluindo a versão do sistema operacional instalada ao lado de “versão Android”. Se você for ler 4.0.4 ou mesmo anterior e não houver possibilidade de atualizar, você precisará começar do Pense em mudar de smartphone Para continuar a enviar mensagens de texto com o WhatsApp.