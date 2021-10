Dragon Age 4 chegará no PS5 e Xbox Series X, mas não em consoles mais antigos, relata – Nerd4.life

Dragon Age 4 vai aparecer PS5, Xbox Series X | PC, mas não em consoles de jogos mais antigos como o PS4 e o Xbox One, de acordo com um relatório de Jeff Grubb.

O repórter do VentureBeat afirma isso com base nas informações do perfil LinkedIn Escrito por Daniel Nordlander, designer-chefe do novo capítulo da série Bioware. O Groupe afirma ainda que suas fontes internas também confirmam que Dragon Age 4 Não será um endereço comum.

De acordo com informações divulgadas em julho por Grubb, o novo capítulo da série de RPG deve chegar às lojas em 2023. Se esse período de publicação for confirmado, não deve ser surpresa que o jogo esteja atualmente em desenvolvimento apenas para plataformas de próxima geração .



Dragon Age 4, Solas

Por outro lado, no entanto, muitas casas de software ainda estão implementando seus projetos para as gerações da Microsoft e da Sony. Por exemplo, a própria Electronic Arts publicará Battlefield 2042 dentro de algumas semanas no PS5 e no Xbox Series X | S mais PS4 e Xbox One. Da mesma forma, jogos exclusivos para PlayStation para 2022, como Horizon: Forbidden West, God of War e Gran Turismo 7 serão co-títulos.

Em suma, seja por causa da pandemia que desacelerou o desenvolvimento, ou por causa dos custos sempre crescentes de produção de Triple A, ou por causa da escassez de Xbox Series X e PS5 disponíveis nas lojas, as editoras parecem não estar dispostas a considerar a aposentadoria de uma geração mais velha console em um futuro próximo.