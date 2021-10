Os dois novos padrões de baixo custo

Eles são dois tipos de smartphones baixo custo, o último a ser oficialmente definido na Itália pela Realme, mas isso não significa que eles não devam ter itens interessantes. Em relação ao segmento de mercado em que estão competindo, Realme 8i e Realme C11 2021 eles têm algo que os distingue Da competição, o que não é nada claro.

Por um lado lá Realme C11 2021, um smartphone que contém preço Muito interessante apesar das memórias bastante rápidas do setor, uma tela grande e uma bateria que não deve ceder aos medos da autonomia. Por outro lado lá Realme 8i, que custa um pouco mais, mas também oferece mais: é quase inconcebível para um segmento de mercado ter uma bobina 120 Hz, que no papel tem a mesma fluidez de visibilidade dos modelos mais caros, quatro câmeras versáteis e conectividade de primeira classe para o grupo, apesar da falta de 5G. Aqui estão os detalhes do novo baixo custo da Realme.

Realme 8i, como é feito

Realme 8i possui uma oferta Ecrã LCD com resolução Full HD + 6,6 polegadas, muito grande e portanto adequado para conteúdos multimédia e até jogos, graças à taxa de atualização de 120 Hz está entre as mais altas do mercado; O brilho máximo é de 600 nits.

o lasca Realme 8i é um arquivo MediaTek Helio G96 Com oito núcleos, enquanto memória É rápido o suficiente para a categoria: Existem duas variantes, uma com 4 GB de RAM LPDDR4X e 64 GB de memória interna UFS 2.1, e outra com a mesma quantidade de RAM e 128 GB de armazenamento. ambos expansível Com Micro SD.

o Câmera A frente tem 16 MP f / 2.05, e atrás dela há três com 50 MP f / 1.8 principal, um sensor de foto preto e branco de 2 MP e finalmente um sensor para fotos macro permanentes de 2 MP.

no lado Conexão Praticamente nada falta ao Realme 8i: Dual SIM (nano + nano + micro SD) com Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou / Galileo e USB-C; Também há uma entrada Voz de jack 3,5 mm enquanto leitor a partir de Impressões digitais Digital na moldura ao lado do smartphone.

o a bateria Tem uma capacidade de 5000 mAh e carregamento rápido de 18W. A interface do Realme 8i é Realme UI 2.0 construída no Android 11. Dimensões 164,1 x 75,5 x 8,5 mm, com um peso de 194 gramas.

Realme C11 2021, como isso é feito

Realme C11 2021 possui uma oferta HD + LCD de 6,5 polegadas com brilho máximo de 400 nits e proporção tela-corpo de 89,5%. o lasca Tem 1,6 GHz octa-core de frequência máxima, então há 2 GB de RAM e 32 GB de memória Expansível internamente via micro SD.

duas libras máquinas fotográficas No Realme C11 2021: uma dianteira de 5 MP e uma traseira de 8 MP. Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS / Beidou / Galileo, entradas micro USB, conector de áudio de 3,5 mm.

o a bateria Realme C11 2021 tem 5000 mAh, a interface é Realme UI Go Edition baseada no Android 11. Dimensões 165,2 x 76,4 x 8,9 mm, com um peso de 190 gramas.

Realme 8i e Realme C11 2021, quanto custam

Realme C11 Estará disponível nos próximos dias para € 109 Na única variante 2 + 32 GB de memória enquanto Realme 8i Já disponível para compra na Itália a partir de preços de lançamento com desconto: a partir de € 199 Para a variante de 4 + 64 GB de memória, enquanto 219 euros são necessários para 4 + 128 GB de memória.

Realme 8i – tela de 6,6 polegadas 120 Hz – Chip MediaTek Helio G96 – versão 4/64 GB