Qual crossover comprar entre Jeep Renegade, Ford Puma e Fiat 500X. Prós e contras comparando os três carros

Como parte de uma pesquisa de arquivo Transições para comprarMuitos fatores precisam ser levados em conta. Além dos pontos fortes e do preço, também é importante avaliar os aspectos menos atraentes para fazer uma compra completa, segura e informada. Com base neste histórico, selecionamos três modelos de crossover pertencentes à faixa de preço entre 22.000 e 30.000 euros, e agora queremos comparar seus prós e contras:

Jeep Renegade, prós e contras comparados

Jeep Renegade Tem um grande espaço interior em comparação com as dimensões exteriores. A bagageira oferece uma capacidade de 351 litros que pode aumentar para 1.297 litros com os bancos traseiros rebatidos. Na versão plug-in, o porta-malas reduz sua capacidade em 20 litros devido à presença do conversor necessário para recarregar a bateria de lítio do sistema híbrido. A condução em estrada do Jeep Renegade é agradável e o nível de conforto é elevado, mesmo que a resposta da suspensão seja um pouco dura em estradas acidentadas, e o ganho de velocidade é perceptível devido à forma quadrada da carroçaria.

posição fora de estrada de Jeep Renegade Varia de acordo com a versão: as variantes de tração dianteira são mais voltadas para o asfalto, enquanto os híbridos 4xe oferecem maior versatilidade graças ao motor elétrico traseiro de 61 cv que permite tração nas quatro rodas. Isso vale para a versão Specialized Trailhawk, que conta com painéis de aço para proteger a parte inferior da carroceria, para-choques que melhoram os ângulos de aproximação e saída, altura máxima de percurso de 50 cm e modo de pilotagem específico para terrenos rochosos. As versões plug-in, especialmente aquelas com potência total de 241 cavalos, têm uma extensão Grão perceptível no tiro. O preço inicial é de 23.000 euros.

Ford Puma, comparando os prós e contras

ford puma É um crossover compacto com design agressivo, com ampla grade frontal em forma de favo de mel, para-lamas proeminentes, nervuras profundas nas laterais e pilares traseiros íngremes. Visibilidade traseira ruim devido à janela traseira estreita. No interior do Ford Puma, aprecia-se a posição de condução elevada e o moderno painel de instrumentos, embora alguns comandos sejam colocados bastante baixos, como os botões na base da alavanca das mudanças para desativar o ESP e os sensores de distância, bem como para selecionar os modos de condução. O botão Iniciar e o controle de luz estão ocultos no volante. Os bancos, estofados em couro e tecido, oferecem bom suporte sem sobrecarregar o corpo. Embora a forma do tejadilho seja ligeiramente rebaixada na parte traseira, A acomodação dos passageiros traseiros não é comprometida. A sala de carregamento é espaçosa, de formato regular e bem subterrânea. A soleira de carga é alta, a 77 cm do chão.

ford puma Está disponível com um animado e potente motor 1.0 litros a gasolina de três cilindros que desenvolve 125 cv, e nas versões híbridas, até 155 cv. Nos trechos mais sinuosos, o Ford Puma oferece um passeio satisfatório graças à direção direta e precisa, embora as distâncias de parada não sejam excepcionais, mas a modulação do pedal é boa. A segurança é zelada pela presença de sistemas como reconhecimento de sinais de trânsito, manutenção de faixa e frenagem automática de emergência em baixas velocidades, que também podem identificar pedestres. O preço começa nos 27.000 euros.

Fiat 500X, prós e contras comparados

Fiat 500X É um crossover compacto com linhas arredondadas e originais, o que o torna também adequado para uso urbano graças ao seu tamanho compacto. A cabine é agradável e geralmente bem acabada, embora existam alguns plásticos que ficam aquém da alta qualidade que se esperaria pelo preço do carro. Embora a posição de condução seja elevada, é semelhante à de uma berlina e o espaço é amplo. O sofá traseiro é grande e desconfortável mesmo para 3 pessoas. Falta o botão City, encontrado em outros modelos da Fiat, que facilita muito a direção durante as manobras. Há versões mais sóbrias e outras com visual mais off-road, principalmente no que diz respeito ao design dos para-choques.

Fiat 500X Ágil no asfalto e muito confortável. Está disponível com motores a gasolina turboalimentados, incluindo um 1.0 de três cilindros de 120 cv, um motor híbrido leve de 1,5 litro e 131 cv e um diesel de 1,3 litro de 95 cv. O 1.5 é equipado de série com uma caixa de câmbio robótica de dupla embreagem, que é suave, mas não responde muito, enquanto outras versões têm uma transmissão manual que oferece boa manobrabilidade. O preço começa a partir de 22.000 euros.