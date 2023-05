Resumo do evento Google I/O 2023 do novo mecanismo de pesquisa para falar com o panfleto de $ 1.799

21:10 – E agora os pensamentos

De Mountain View é isso. Vimos o poder do novo mecanismo de pesquisa “falar” nos dispositivos Pixel 7a, Pixel Tablet e Pixel Fold. Nosso teste de visualização do 7a está aqui, enquanto este é um mergulho mais profundo no dobrável e no tablet.

21:05 – O Pixel Fold custa US$ 1.799

O Pixel Fold deve chegar no próximo mês por US$ 1.799, mas, como mencionado, é improvável que chegue à Itália.

20:57 – o intérprete

A função de atuar como intérprete usando as duas telas é ótima.

20:55 – Rei da Noite, Pixel Dobrável

“Queremos mostrar-nos mais um grande ecrã”, dizem eles do palco, apresentando o Pixel Fold, o smartphone dobrável que já demos a conhecer (está tudo aqui). O Google aponta que é o dispositivo dobrável mais fino do mercado e que possui o melhor sistema de câmera e dobradiça feito para durar.

20:45 – Tablet Pixel

Para o lançamento do novo Pixel Tablet, sobre o qual tudo já se sabia, o Google antes de tudo demonstra a importância de uma tela maior para conteúdo multimídia. Não há muito a dizer sobre este 10,9 polegadas, exceto que a câmera foi projetada para chamadas, mantendo o alto-falante sempre em foco. E depois, como vimos, há os aplicativos revisados ​​para a tela grande. Agora 50.

O tablet também vem com uma base que recarrega sem fio e serve de base para transformá-lo em uma central de automação residencial ou de cinema.

A parte mais legal é a capacidade de oferecer suporte a vários usuários, para que todos tenham seu próprio conteúdo sincronizado. Ele chegará aos EUA, a partir de $ 499, em três cores, mas provavelmente nunca o veremos na Itália.

20:40 – Estamos no hardware: Pixel 7a

Esta é provavelmente a parte mais famosa até agora. Praticamente tudo se sabe sobre pixels. Do palco eles repetem o que foi dito: Ai também no pixel trará o ajuste inteligente de imagens e a integração das funções do Google. O interesse, porém, é antes de tudo o Pixel 7a, o novo intermediário do Google que também chegará à Itália.

20:30 – IA personalizável

A IA sintética ajudará o Android a se tornar cada vez mais personalizado para nós, por exemplo, oferecendo emojis apropriados para responder a certas perguntas.

A tela inicial e a tela de bloqueio do telefone podem ser personalizadas graficamente usando IA que sugere imagens e cores com base na imagem de fundo. Mas também existem papéis de parede cinematográficos que tornam a imagem em 3D e a tornam “cinematográfica”, enquanto com Emoji Wallpapers (que vemos abaixo) podemos criar novos papéis de parede escolhendo emojis. A IA irá organizá-los da maneira certa.

Por fim, a IA também pode recriar uma imagem recriando o estilo de um artista famoso ou fluxo de arte. READ Maserati MC20 é recordado como supercarro novamente

20:25 – E aqui está o Android 14

A IA ajudou a proteger mais de três bilhões de dispositivos Android de chamadas de call center, dizem eles do palco de Mountain View, mas as notícias são diferentes. O Whatsapp, por exemplo, está chegando aos smartwatches Wear Os no verão, o Find My abrirá dispositivos para mais dispositivos usando os muitos smartphones Android ao nosso redor, enquanto o pequeno bot agora funcionará melhor em tablets (não por acaso que o Google I/O deve também lançar o Pixel Tablet, veremos).

20:20 – Traduções de vídeo usando inteligência artificial

Isso é impressionante: o Google mostra inteligência artificial que não apenas traduz um vídeo de uma garota falando do inglês para o espanhol, mas também consegue sincronizar os lábios no idioma traduzido. No entanto, o serviço está disponível apenas para empresas parceiras do Google para evitar deepfakes.

20:15 – Quem tem medo da IA?

O Google também está lidando com o lado negro da inteligência artificial, que é a possibilidade de criar, por exemplo, imagens ou fotos falsas. Como exemplo, eles mostram uma foto falsa do pouso na lua e a foto a reconhece como sendo de um set. A IA gerada é então fornecida com uma marca d’água que permite sua identificação para evitar falsificações.

20h10 – Educação facilitada

Escolas e universidades são fundamentais para o Google e não é por acaso que a IA sintética também entra nesses mundos no Google I/O. Do palco, eles mostram como, por exemplo, um léxico é gerado automaticamente a partir de uma série de documentos não relacionados, como capítulos diferente do livro. Basta perguntar e pronto.

19h58 – IA e trabalho

Depois de ver como a vida diária vai mudar de acordo com o Google, passamos a ver como os negócios vão mudar. A empresa vai mais longe em “business intelligence”. “Muitas empresas já estão usando nossas ferramentas”, dizem do palco e com IA sintética poderão criar, organizar e sintetizar informações melhor e mais rapidamente. Tudo passa pela nuvem, sendo assim compatível com todas as operações da empresa. O Big G diz que a privacidade é garantida, e gigantes como Uber, Canva, Wendy’s, Orange e Deutsche Bank até agora concordaram em participar.

19:50 – a estrutura também muda

Como amplamente esperado, é exatamente a estrutura do mecanismo de busca que está mudando. Com o modo Conversacional, das habituais páginas com links passamos a ecrãs verticais que dão resultados de pesquisa que depois podemos aprofundar. Em suma, como se estivesse a falar com um motor de busca que vai melhorando gradualmente os resultados. READ 30 milhões de usuários ativos simultâneos é o novo recorde absoluto para a Valve - Nerd4.life

19:45 – E aqui está o novo Google

Aqui chegamos ao cerne da notícia sobre o buscador “nosso começo”, diz Pichai. A inteligência artificial na pesquisa está mudando a maneira como você pesquisa. Das palavras-chave, passamos aos prompts, às solicitações complexas interpretadas pela IA. A partir da etapa eles pedem para organizar uma viagem com uma criança pequena e um cachorro e o sistema apresenta um documento explicando como agir. Ele não fornece apenas um link para clicar – ele procura coisas para nós. Mas ele também aconselha como encontrar a bicicleta certa para nós, quais características considerar e, claro, o preço e o link de compra dos modelos mais próximos de nossas necessidades.

19h40 – Vamos escrever uma história usando IA

Na demonstração ao vivo, você pode ver como a IA funciona com texto. Neste caso, estamos perante uma história de terror e a IA aconselha como proceder criando imagens que podem servir de apoio. Mas podes fazer mais e perguntar à AI como perguntar o que os vários convidados vão trazer para o jantar, aqui fica um documento com todas as propostas.

19:35 – cooperação com inteligência artificial

Da colaboração entre pessoas à colaboração com inteligência artificial. A integração do Bard ao Google Workspace permite que você aproveite o poder da IA ​​generativa no Documentos, Gmail e outros aplicativos do Google. No exemplo fornecido pelo estágio, BArd faz um currículo completo com base na profissão escolhida.

Por outro lado, as planilhas se tornam inteligentes ao criar uma agenda inteligente que organiza os horários do dia com base em nossos dados.

19:30 – fotos legais

A IA do Google se torna mais “visual”. Bard começa a projetar imagens e também consegue interpretá-las. No palco mostram uma foto de dois cachorros e a IA também faz comentários sarcásticos para acompanhá-la, interpretando a “expressão” dos cachorros.

19:12 – Palma 2

E aqui está o Palm 2, a versão mais recente do modelo de idioma do Google que até reconhece erros em seu código, traduzindo-os entre vários idiomas. O público aplaude: não vamos esquecer que o I/O é para desenvolvedores. Não é por acaso que o Google também questiona as habilidades de programação de Bard. Bard agora trabalha no Palm 2 e pode ajudar na codificação e depuração em mais de 20 idiomas. READ É hora de comprar o S21 e o iPhone 12/12 Mini

19h10 – Fotos com o Magic Editor

Pichai, que usava um colete cinza, declarou do palco: “Queremos tornar Ai mais útil para os camaradas e para o povo. Agora é a hora de dar o próximo passo. Reimaginamos todos os produtos usando IA generativa.” Ele aponta para ferramentas como o Magic Editor, a ferramenta que edita fotos de forma inteligente em qualquer lugar. Viu como a cachoeira fica bonita na mão da senhora?

19h – Início do Google I/O

Evento de abertura para Sundar Pichai que aposta tudo na IA generativa. Os primeiros exemplos são as respostas inteligentes aos e-mails que o Gmail oferece e os conselhos enquanto escrevemos nossas mensagens.

Não programado com um avião sobrevoando o evento com uma placa que diz “Protegendo a Privacidade do Aborto”, um lembrete do debate sobre o aborto nos Estados Unidos

18:56 – Como fazer música com IA

A música de Dan Deacon é feita por MusicLM, uma ferramenta anunciada há algum tempo pelo Google que converte texto em sons. Infelizmente, há uma lista de espera para acessá-lo.





18h40 – Música e IA

Antes de sair, o Google apresenta o músico Dan Deacon, que colaborou com a empresa para estudar as possibilidades oferecidas pela inteligência artificial na música. Os vídeos são incríveis e todos são gerados por inteligência artificial.