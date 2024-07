O próximo jogo Resident Evil foi oficialmente confirmado pela Capcom

Durante a conferência Capcom Next, Osaka confirmou que um novo capítulo de Resident Evil está atualmente em desenvolvimento e que o diretor está no comando. Koshi Nakanishique na verdade desempenhou o mesmo papel no risco biológico de Resident Evil 7, enquanto Morimasa Sato era o diretor de Resident Evil Village.

Este anúncio foi feito após a apresentação da versão original para dispositivos iOS de Resident Evil 7. Nesta ocasião, Nakanishi falou sobre a importância de mudar o rumo do sétimo capítulo, que foi descoberto após a deriva das críticas em Resident Evil 6 O espírito mais assustador da série de terror graças à nova abordagem e uma nova câmera na perspectiva de primeira pessoa.