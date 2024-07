O WhatsApp deixa você sem palavras, o que está acontecendo com a última atualização

Alguns passos simples serão suficientes para ativar a nova função WhatsApp que irá melhorar a qualidade das fotos e vídeos tanto para smartphones iPhone quanto Android.

por vários dias Whatsapp Ele ativou um novo e interessante recurso que permite definir o carregamento padrão de Arquivos multimídia em Qualidade HD. Graças a esta nova função, a resolução final das fotos e vídeos compartilhados será “comprimida” de forma fácil, tornando a exibição do conteúdo mais adequada à qualidade das telas dos nossos smartphones.

Como ativar a nova função

De momento, esta funcionalidade não parece estar disponível para todos os utilizadores, mas em breve estará disponível para ambos os proprietários. Dispositivos Android É para quem usa Iphone. Será necessária mais paciência e então todos poderão ativá-lo e desfrutar de fotos de alta qualidade, mesmo no popular aplicativo de mensagens.

Para ativar esse novo recurso no WhatsApp, que… metade Finalmente decidimos desbloqueá-lo, temos que abrir nosso aplicativo de mensagens favorito e ir em “Espaço e Dados”. Em seguida, pesquise “Qualidade de upload de mídia” e clique em “Ativar qualidade HD”. Assim que esse processo for concluído, você sempre terá vídeos e fotos compartilhados de altíssima qualidade.

Para quem tem smartphone Android, basta abrir o aplicativo WhatsApp e ir até o menu de chat onde estão os três pontos. No canto superior direito, você deve clicar em Configurações e rolar para baixo até encontrar Data Store. Neste ponto vamos falar sobre isso Qualidade de download de arquivos multimídia E ative a seleção em HD. Vamos salvar tudo e pronto.

Vantagens e desvantagens do novo recurso

Entre as vantagens que esta nova função irá permitir, o que mais se destaca é que se o utilizador pretende realmente enviar conteúdos multimédia em alta resolução, agora poderá fazê-lo com muito mais rapidez, pois não será necessário para marcar a opção “HD “. Desta forma a qualidade dos arquivos enviados será sempre baixada e exibida com qualidade muito melhor. Entre as desvantagens que devem ser levadas em consideração, sobretudo, está a lentidão com que serão transmitidos os arquivos de alta qualidade, com prazos 6 vezes maiores que a qualidade padrão.

Já em agosto de 2024, o WhatsApp introduziu um recurso que melhorou significativamente a qualidade das fotos e vídeos enviados, mas até agora era necessário escolher entre qualidade padrão e qualidade HD antes de enviar. A versão atualizada do aplicativo permitirá que você defina o modo de formato HD padrão, sem ter que escolher todas as vezes. Uma verdadeira comodidade que tornará este aplicativo de mensagens cada vez mais eficaz.