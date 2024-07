Muitos jogadores de Elden Ring: Shadow of the Erdtree estão reclamando do chefe final, embora o tenham vencido

Preste atenção agora, pois a partir de agora estaremos falando naturalmente do último chefe de Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Se você não quer spoilers, não leia mais E viva feliz.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree pode ser implacável , já que progredir pela Terra das Sombras não é uma caminhada saudável. Em todo o caso, Parece que muitos não gostaram da batalha final Mesmo que ele a tenha superado. Eles simplesmente consideram isso “sem graça” e “desequilibrado”.

problemas

Elden Ring: Shadow of the Erdtree parece ter agradado muito, apesar das discussões sobre dificuldade, como você também pode ler em nossa análise. Porém, não faltam críticas mesmo por parte de quem já terminou o livro. particularmente Radan, a esposa de Michaela, a última chefe, deixou um gosto ruim na boca de mais de uma pessoa.

A discussão resultou de uma postagem de Let Me Solo Her sobre como isso é difícil. O herói que derrotou Malinya inúmeras vezes teve diversas dificuldades com Radan, e apesar de derrotá-lo, parecia que não o valorizava muito. O problema é que é considerado desequilibrado, entre combinações excessivas e ter que superá-las sem cometer erros:

“Não é um chefe divertido. O Consort é uma bagunça. O espaço dado ao jogador para realizar suas ações é incrivelmente pequeno. Duvido que voltarei a ele em um novo jogo.”

“O Consorte foi a única vez na história em que realmente mudei minha constituição. Não porque fosse difícil, mas porque não era divertido.” Segundo alguns, é o segundo estágio que apresenta o verdadeiro problema:

“O segundo estágio é provavelmente uma das piores coisas que a FromSoftware já fez em muito tempo. E dizer que pode ser derrotado não o torna um chefe divertido.”

“Ele é o pior chefe que eles já criaram. Ele é terrível e chato de lutar. A primeira fase está bemSe tivessem acrescentado um pouco mais ao segundo, teria sido ótimo. Mas eles não fizeram.”

Para alguns, o problema está na legibilidade de seus movimentos: “Radahn é uma grande sopa AoE visualmente, tão mal balanceado mesmo no nível 20 de Scadutree, estou surpreso que seja realmente algo projetado pela FromSoftware.”

E você? Você venceu Radan?