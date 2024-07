Stellantis, a casinha agora tem motor de 280 HP: uma bomba nas estradas | Filas nas concessionárias

Da Stellantis chega uma novidade incrível, em que o garotinho de casa vira um monstro de 280 cv, um sonho para todos os entusiastas.

No mundo dos automóveis, de vez em quando surge algo novo que bate no coração dos entusiastas mais obstinados. Desta vez foi Stellantis quem surpreendeu o público com um anúncio impressionante: O pequenino deles em casa vira um verdadeiro monstro com 280 cavalos de potência.

A Stellantis, uma das gigantes da indústria automóvel global, sempre soube como captar a atenção do público com inovações ousadas e um desempenho impressionante. Com esta inovação, a montadora não decepcionou as expectativas dos entusiastasI, oferecendo a combinação perfeita de força, agilidade e determinação.

Quando falamos em carros compactos, geralmente pensamos em carros práticos, mas não necessariamente potentes. mas, Stellantis virou esse estereótipo de cabeça para baixo com sua última criação. Equipada com motor de 280 cavalos, esta pequena maravilha não deve ser subestimada. É uma afirmação ousada da Stellantis, provando que o tamanho nunca é o limite quando se trata de desempenho.

Além da potência do motor, O novo design da Stellantis é decorado com tecnologias de ponta. Sistemas avançados de assistência ao motorista, conectividade e recursos de segurança tornam este carro não apenas poderoso, mas também extremamente inteligente. Os entusiastas encontrarão adrenalina e conforto, tornando-o ideal para dirigir na cidade ou enfrentar curvas sinuosas em estradas pitorescas.

Alfa Romeo Junior: a estreia dinâmica do desportivo elétrico compacto com 280 cv

A Alfa Romeo lançou a sua nova inovação no panorama dos carros elétricos com júnior, um esportivo compacto que promete aliar potência, agilidade e o caráter distintivo da marca italiana. Equipado com motor elétrico capaz de fornecer até 280 cv, O Junior está posicionado no topo da gama VELOCE da Alfa RomeoEle personifica a paixão pela direção esportiva e pela inovação tecnológica.

O coração de Junior é Seu motor elétrico tem potência de 280 cavalos, que garante não apenas uma aceleração ultrarrápida, mas também uma dinâmica de condução excepcional. Durante a fase de validação no Centro Experimental Paloco (VC), o carro foi testado por jornalistas especializados, confirmando seu desempenho superior e potencial em estradas de todo o mundo.

Foco em esportividade e tecnologia avançada

O desenvolvimento do Junior centrou-se na máxima esportividade, com especial atenção ao comportamento e ao prazer de condução. Apresentando direção direta e precisa de 14,6:1, altura de deslocamento 25 mm mais baixa, Barras estabilizadoras esportivas e freios dianteiros com discos de 380 mm e pinças monobloco de quatro pistõesO carro oferece controle incomparável em todas as situações. Um diferencial Torsen garante tração máxima, enquanto pneus específicos para veículos elétricos de 20 polegadas garantem desempenho ideal na estrada e na pista.

Esta aposta na tecnologia é o resultado do trabalho de uma equipa de engenheiros especializados, a mesma equipa por detrás de modelos icónicos como o 4C, o Giulia Quadrifoglio e o lendário 33 Stradale. Pela primeira vez na história da marca, todo o circuito de 20 quilómetros de Langhe foi aberto à imprensa internacional para testar o Junior. Esta pista icónica tem sido um campo de provas para todos os automóveis de estrada da Alfa Romeo nas últimas décadas e para os carros de corrida da equipa Alfa Corse, destacando o compromisso do fabricante automóvel em levar a tecnologia e o desempenho ao mais alto nível.