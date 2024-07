O truque é proteger a privacidade

As informações que inserimos no WhatsApp todos os dias também podem acabar em mãos erradas. Para evitar esses riscos, é possível aproveitar a função da plataforma de mensagens que faz desaparecer fotos e vídeos assim que são enviados: todos os detalhes.

O WhatsApp é a plataforma de mensagens mais usada no mundo. São mais de dois bilhões de usuários mensais do app verde, que sempre consegue se desenvolver com inovações muito interessantes. As constantes atualizações do Meta especificamente são uma das razões pelas quais cada vez mais pessoas estão escolhendo o WhatsApp. O que você pode fazer com o famoso aplicativo? Obviamente conversando com amigos, familiares, parceiros e colegas de trabalho, muitas vezes até em chats em grupo.

Além disso, com o WhatsApp você pode enviar e receber fotos, vídeos e documentos: da mesma forma você pode enviar e receber mensagens de voz. Isso não é tudo, porque com esta ferramenta você também pode fazer videochamadas, Postar históriasAtualize seu status e muito mais. Obviamente também existem “contras” que vale a pena analisar.

O truque para proteger as fotos e vídeos que você envia no WhatsApp

Por exemplo, no WhatsApp nem sempre é fácil proteger todos os seus dados. O risco de as informações compartilhadas no aplicativo verde caírem em mãos erradas não é tão baixo. Até os desenvolvedores daquele que é certamente um dos aplicativos mais utilizados no mundo sabem bem disso: por isso foi lançada recentemente uma função que vai ajudar os usuários.

Esta é a função que permite o envio de mensagens enviadas no WhatsApp Autodestrói depois de algum tempo. Dessa forma, se você enviar fotos ou vídeos privados, não correrá o risco de esses itens multimídia serem divulgados na plataforma. Mas como ativar a função que torna as mensagens visíveis apenas uma vez? Este procedimento é muito simples.

Basta pegar o telefone, entrar no WhatsApp e iniciar uma conversa por chat com um contato. Depois de entrar, você deve escolher a foto e o vídeo que deseja enviarAlternativamente, também é possível tirar uma foto ao vivo enquanto conversa.

Sistema de garantia de autodestruição de mensagens: veja como fazer

Normalmente, você envia um item multimídia pressionando o botão verde: para fazer a mensagem se autodestruir Em vez disso, você deve clicar no círculo com o número “1” dentro dele Que fica próximo ao espaço onde você escreve as legendas e também a imagem. Feito isso, o conteúdo que você enviar no chat só ficará visível uma vez e depois desaparecerá.

Obviamente, este é um método que eleva significativamente os padrões de segurança, mas não elimina completamente o risco de publicar as próprias fotos: na verdade, a outra pessoa também pode fazê-lo. Captura de tela Pela foto enviada.