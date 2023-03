Whatsapp, o truque para recuperar mensagens apagadas da outra pessoa

Ficou curioso para saber o que seu contato escreveu no WhatsApp que depois apagou a mensagem do chat com “apagar para todos”? Agora você pode descobrir: veja como fazer isso.

Este é o truque que literalmente mudará sua vida, porque finalmente seus amigos, familiares, colegas e parceiros não terão mais segredos.

O WhatsApp tem uma função que permite deletar mensagens, mas felizmente o seu celular também tem uma função que permite restaurar as partes ‘desaparecidas’ de um chat: descubra agora o segredo para ler os chats que eles não querem ver.

WhatsApp como ler mensagens apagadas

O WhatsApp é, sem dúvida, um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais usados ​​no mundo, de fato, mais de 33 milhões de italianos o possuem instalado em seus telefones celulares. Ele permite enviar textos, imagens, vídeos, arquivos Excel, links de palavras e possui diversas funções úteis. Isso também inclui a capacidade de excluir mensagens que foram enviadas.

Existe uma função delete para mim e também uma função delete para todos, isso permite que você faça desaparecer do chat uma mensagem que foi enviada por engano ou que o remetente mudou de ideia. Por outro lado, se o destinatário optar por excluir para todos, ele saberá que alguma parte da conversa foi excluída. Portanto, fique com o ceticismo, nem sempre é uma coisa agradável. Felizmente, existe um truque secreto para descobrir o conteúdo real das mensagens excluídas. Vamos descobrir como.

Seus contatos não terão mais segredos

Quer saber se seus contatos deletaram mensagens acidental ou voluntariamente porque escreveram algo que acharam melhor não contar? Agora você pode descobrir toda a verdade.

Basta ir ao seu telemóvel na entrada Configurações avançadas então em registro de notificação, Neste ponto você terá que ativar o som, Mova o ícone para a direita se estiver desativado.

Agora, toda vez que você vir uma mensagem cinza com a escrita delete nas conversas do aplicativo do celular verde, você poderá saber o conteúdo. Você pode restaurá-lo saindo do WhatsApp e clicando em Configurações de notificações avançado Aqui ele definitivamente aparecerá sob o cabeçalho do WhatsApp.

Com esse truque bem simples e rápido, você vai conseguir expor todos os contatos e descobrir se eles mentiram para você ou falaram a verdade e até saber o que escreveram, mesmo que a mensagem não fosse para você.