Xbox não estará na E3 2023, confirma Microsoft, mas evento será cotransmitido – Nerd4.life

Microsoft confirmou oausência para xbox emE3 2023mas ainda promete suporte externo para o show com seu evento showcase, que também será cotransmitido dos canais da E3 como parte do evento digital, embora ainda seja uma apresentação independente.

A ausência da Xbox fica assim oficialmente confirmada, depois de a Nintendo também ter mencionado nos últimos dias o facto de não estar presente na E3 2023 e Sem Playstation Sony O que já não é novidade, tendo em conta que a empresa japonesa abandonou a exposição organizada pela Agência Espacial Europeia há vários anos.

Conforme anunciado junto com a data de lançamento de Starfield, o Xbox realizará uma conferência de apresentação em 11 de junho de 2023, que também será seguida por um evento especificamente dedicado ao RPG espacial da Bethesda. Esses eventos não farão parte oficialmente da E3 2023, mas ainda serão incluídos na seção digital do show deste ano.

Com esta iniciativa, a Microsoft confirmou que não fará parte oficialmente da E3 2023 e não estará localizada fisicamente dentro das instalações da feira, mas ainda pretende apoiá-la. Estamos ansiosos para apresentar o Xbox Game Show em 11 de junho e compartilharemos mais detalhes posteriormente Distribuição de nossos eventos como parte da E3 Digital Mas não estaremos no palco da E3″, disse um porta-voz da Microsoft ao IGN.

A E3 2023 marca o retorno do antigo show, completo com um evento existente e com público físico, mas Xbox, PlayStation e Nintendo não farão parte oficialmente dele.