Vodafone notícias chocantes para todos os clientes | As picadas estão chegando

A Vodafone informou todos os seus clientes da chegada de golpes duros nos próximos meses: péssimas notícias!

O pior não tem fim e, infelizmente, no último período não podemos ficar tranquilos em termos de despesas mensais.

Se por um lado podemos voltar a sorrir perante as últimas notícias sobre as nossas contas de luz e gás, por outro lado, estão a aumentar todos aqueles custos mensais que até há alguns anos pouco ou nada pesavam nos nossos salários.

Peso na carteira especialmente para clientes vodafone Quem não acordou com a boa notícia esta manhã.

De fato, não é a primeira vez que uma companhia telefônica faz esses “truques”: nas últimas semanas vimos como outras operadoras, como Postmóvel ou horaanunciaram mudanças em seus contratos aumentando o custo mensal de seus shows.

Se não é um grande aumento em relação ao Postemobile, a Vodafone, por outro lado, anunciou algo real para seus clientes.

Uma nova atualização de custo será lançada em breve, então verifique os detalhes de sua oferta com atenção.

Ofertas incluídas: Vodafone manda os seus clientes em crise

vodafone Considerado por anos o nível mais alto das companhias telefônicas italianas, e certamente entre os mais usados ​​com TIM e WindTre.

É uma das empresas de telefonia mais conceituadas do mundo, operando em 25 países direta e indiretamente por meio de outras operadoras.

Embora tenha feito sucesso, desta vez pode perder muitos clientes devido a um anúncio que fez muitos usuários torcerem o nariz.

Através de uma comunicação por SMS e também pelos canais oficiais na web, a operadora já anunciou algumas profundas remodelações tendo em vista os próximos meses.

A Vodafone disse que a mudança foi feita.Continuar a investir na rede e responder melhor às novas necessidades de tráfego“.

Em seguida, o operador especifica que a alteração de custo também será relatada por fatura Após relatórios específicos.

Veja quanto custa: ferrão de verdade!

A Vodafone anunciou uma grande reformulação no que diz respeito ofertas de telefone fixoentão decidimos não compartilhar ofertas móveis ou de internet.

Em particular, a reformulação do contrato será realizada em conexão com a oferta “casa”. A partir de 2 de maio de 2023então em menos de dois meses.

Portanto, todos que têm contrato de telefone fixo com a Vodafone devem se preparar para um grande golpe.

Vem aí o redesign da Vodafone: tudo muda a partir desta data!

De fato, a empresa de telefonia com sede no Reino Unido também anunciou a natureza dessas reformas, especificando quanto será o excesso de oferta.

Esta não é uma mudança pequena, já que a Vodafone decidiu aumentar a oferta de telefone fixo Kaza a partir de 2 de maio. 2,99 euros por mês!

Lembramos que as reconfigurações não podem ser recusadas de forma alguma e que os clientes que não concordarem ainda poderão realizar Direito de retirada da oferta no prazo de 60 dias a partir da chegada da última fatura especificando a causa, sem custos adicionais e penalidades.