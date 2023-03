A nova edição do alVolante está nas bancas

bebê de bolso Tem pouco mais de quatro metros de comprimento, tem um visual atraente e está disponível nas versões elétrica e a gasolina jipe vingador É a novidade do momento, que pilotamos em prévia na variante com o 1.2 Turbo de 101 cv. Nós vamos te contar “quente” como é feito e como fica.

Com pressa para notícias – entre outras coisas calouros Nós dirigimos, o original Ferrari puro-sangueParte grand tourer e parte crossover, é a primeira produção de cinco portas pintada de vermelho e é movida por um motor 6.5 V12 naturalmente aspirado de 725 hp que oferece sensações poderosas e também ótima dirigibilidade. Espaço para segurar com a variante totalmente híbrida de sete lugares de 140 cv Dacia Jogger E com renovado Toyota Corolla TNossa revitalização esportiva no sistema full hybrid, que debita 196 cv. O SUV também foi atualizado Alfa Romeo Stelvio, com faróis e instrumentação mais moderna, que testamos com o 2.2 diesel de 209 cv. Espaço para mais dois SUVs, mas híbridos: o mild hybrid Mazda CX-60 com motor 3.3 diesel (200 cv) e o Toyota Rav4 na configuração desportiva 306 CV GR Sport.

Alternativa mais vendida É melhor focar no carro mais vendido ou considerar um concorrente válido? na nossa área guia de compra Reunimos doze pares de modelos de todas as categorias: para cada um comparamos o modelo de maior sucesso com o concorrente mais interessante, avaliando as diferenças, pontos fortes e fracos, bem como, claro, os preços. corre de carro da cidadecom a rainha das vendas Fiat Panda contra Toyota Aygo, para passar para conveniência Com o Lancia Ypsilon sempre verde para “competir” com o Mazda 2 Hybrid. Os outros pares são o Volkswagen Golf e o Peugeot 308 sedãs médiosFiat Tipo Station Wagon, Skoda Octavia Wagon, Audi A4, BMW Série 3, Dacia Duster, DR 5.0, Jeep Renegade, Renault Captur, Jeep Compass, Nissan Qashqai, Alfa Romeo Stelvio, Mercedes GLC. para mim elétrico, Fiat Nuova 500, Renault Twingo, Tesla Model Y e crossovers Kia Niro EV. Há também espaço para os minicarros elétricos, como o Citroën Ami e o XEV Yoyo.

A bomba tem 1385 hp – Abra Espaço para os Sonhos, Especificamente,carro dos sonhos“: O herói da edição de abril do seu jornal é LA Koenigsegg CC850, um elegante cupê movido por um motor 5.0 V8 biturbo a etanol de 1.385 cavalos. Um carro de corrida para poucos, todas as 70 unidades previstas já foram vendidas.

desempenho “verdadeiro” Sob a supervisão do Centro ensaios alVolanteCom medições úteis de desempenho e consumo, o sedã aerodinâmico emparelha com o crossover Peugeot 408 em uma versão híbrida plug-in de 224 cv. Dois carros elétricos não menos fluentes e às vezes até futuristas: o grande sedã Hyundai Ioniq 6 (325 cv) e o ousado crossover Kia EV6 GT: 585 cv é potente, entrega corridas intensas. Entre os SUVs está o luxuoso e esportivo Maserati Grecale com motor 3.0 V6 a gasolina de 530 cavalos.

em comparação com quatro cruzados – o acima Destina-se a um tipo de veículo que está em alta demanda hoje: crossovers híbridos de tamanho médio com potências de cerca de 150 cavalos de potência. Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 2WD DCT, Mazda CX-30 2.0-GM, Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Xtronic e Renault Austral 1.3 TCe 160 estão “no jogo”. Analisamos ao pormenor cada uma das características: do ponto de vista técnico, o habitáculo, o sistema multimédia, até os equipamentos de série e a capacidade de carga. Claro, também haverá testes sobre as qualidades de direção, consumo de combustível e desempenho dos quatro competidores.

Pedestres correm perigo – Temainvestigação Elas são as travessias de pedestres de nossas cidades e muitas vezes são perigosas não apenas para os próprios pedestres, mas também para os motoristas. E também a falha das linhas pouco visíveis, do ponto onde se colocam, bem como do asfalto acidentado. Na galeria de pesquisas realizadas em Milão, Florença, Roma e Nápoles, reunimos alguns dos casos mais marcantes que, infelizmente, são apenas a ponta do iceberg que está se tornando um problema sério para a segurança de todos.

Compre usado – Na secção do jornal dedicada à veículos usados, “olho no olho” entre dois carros esportivos de três anos: o Alfa Romeo Giulia e o BMW Série 3. Um guia preciso com orçamentos, custos de reparação e peças sobressalentes, bem como descrições de avarias frequentes, para otimizar a seleção do seu carro usado.

KM ZERO e tabelas de preços – Como de costume, no final do jornal você encontrará páginas quantos zeroEste mês informamos sobre 508, com descontos de até 27%. Útil, se você quer vender umcarro usado Quer pretenda comprá-lo, também cotações Eurotax para 2000 modelos usados. Mas se você quer um carro completamente novo, aqui estão as 6879 variantes em oferta existir Por alVolante: com fotos, comentários, sugestões e todos os preços (opções incluídas).