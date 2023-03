Sunbreak, data oficial de lançamento no PlayStation e Xbox [aggiornata] – Multiplayer.it

O conhecido vazador Tom Henderson revelou o progresso data de saída para Monster Hunter Rise: Sunbreak sobre PlayStation e Xbox: De acordo com suas fontes, a expansão do jogo de caça da Capcom estará disponível a partir de 28 de abril de 2023.

atualizar

Esse vazamento foi confirmado oficialmente pela Capcom, com um trailer no qual a empresa anuncia que Monster Hunter Rise: Sunbreak chegará ao PS5, PS4 e Xbox Series X|S. S e Xbox One em 28 de abril. A história original segue.

Com 5 milhões de cópias vendidas atualmente entre PC e Nintendo Switch, parece que Monster Hunter Rise: Sunbreak é a mais recente vítima de um vazamento que está revelando lentamente o Capcom Spotlight, que irá ao ar hoje à noite, a partir das 23h10.

É possível que durante a transmissão a empresa japonesa formalize todas essas informações, incluindo a primeira aparição da demo de Resident Evil 4 nas sombras, para deleite de muitos fãs da série de terror de sobrevivência.

De volta ao Sunbreak, como você sabe, é uma expansão que enriquece a experiência de Monster Hunter Rise ao introduzir novos monstros, novos cenários e novas mecânicas: mais detalhes em nossa análise de Monster Hunter Rise: Sunbreak.