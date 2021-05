Melhor verificar o relógio dos seus avós: pode valer uma fortuna

Uma olhada nas coisas que costumamos ter em casa, em alguns casos não vai ficar mal. Podemos descobrir verdadeiros tesouros.

Quantas vezes isso acontece conosco AlcançarTesouros inimagináveis ​​podem ser escondidos em casa. Mercado de coleta mundial Antigo, Na preparação para o lançamento dos primeiros artigos em qualquer tipo de artigo, agora está muito atualizado. Os heróis, desta vez são as horas. Coisas imortais, Apesar de Eles são os únicos que o marcam com precisão, símbolos, testemunhas do passado e, portanto, cheios de magia. Colecionadores Bom coração-Eles estão dispostos a gastar qualquer quantia no item certo. PoderiaNossa casa tem um item de colecionador raro, e nem sabemos disso.

Mercado seçãoClaramente crescendo, mais e mais pessoas estão se juntando ao grupo de colecionadores de relógios em busca de estilo de Sonho E o negócio certo. Patek Philippe, Uma das principais residências do setor, abriga três lotes de seu acervo Oh sério Único no seu estilo que está frequentemente, e talvez mais ainda, no centro das verdadeiras pesquisas pelas peças mais desejáveis. o correto Ocasiões Para colecionadores está sempre perto, e para nós, a ocasião pode vir a ser uma ocasião imperdível Combinado.

Melhor verificar os relógios dos avós – o negócio pode estar chegando

O relógio clássico de Não nãoUm presente, ou um legado quase esquecido, pode esconder um Vero Apenas baby, talvez Esquecido Em algumas escadas de casa.

Três horas no meio de nossas horas analisando. O Patek Philippe Chronograph 5170G, Entre as pérolas absolutas do estilo dos anos 1940, com esmalte preto ou branco. Chique, mas ao mesmo tempo esportivo e atemporal.

O Nautilus 5980, Também um cronógrafo, com um visual esportivo, chegou ao mercado pela primeira vez em 1976 com um relançamento em 2006. Finalmente, o cronógrafo Modelo 5070, Nasceu em 1998 e está entre as personalidades mais cobiçadas por ser a mais nova entre os atletas após a modelo do final dos anos 1970. O preço dos três modelos, apesar da pouca idade, começa nos 40.000 euros. Se isso não é um tesouro.