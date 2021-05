O modo escuro do Facebook desaparece repentinamente, soluções possíveis

Os relatórios aumentam a cada minuto (mesmo em Nosso grupo no Facebook) E mais e mais pessoas se encontram magicamente Sem o modo escuro do Facebook mais. o que acontece? Vamos tentar esclarecer.

A notícia é claramente sobreSolicitação Facebook para Android, Que por vários meses (depois de muito tempo) recebeu uma atualização que o tornou altamente antecipado Modo escuroOh Modo escuro. Isso, se ativado, converte as cores mais claras do aplicativo em cores mais escuras (por exemplo, o fundo de branco para cinza escuro) para tornar a rolagem pelos painéis e postagens mais confortável.

Mas nas últimas horas do dia, alguns usuários da famosa rede social apareceram Esta postagem desapareceu magicamenteE assim trazer de volta as cores claras e Sem a possibilidade de reativar o modo escuro.

Atualmente O site de rede social Facebook Ainda não informou por que isso está acontecendo ou se é um problema a ser resolvido. Mas aqui está o que você pode fazer enquanto isso.

Como tentar restaurar o modo escuro do Facebook

Conforme mostrado em nosso estudo aprofundado sobre Como ativar o modo escuro no Facebook-O procedimento é muito simples e consiste em clicar no menu no canto superior direito e ir até Configurações e privacidade, Então aperte Configuração de fundo preto E escolha Ativação Ou “Usar configurações do sistema”.

No entanto, parece que esse elemento não existe mais para muitos, então aqui estão algumas tentativas que você pode fazer:

Feche o aplicativo, remova-o dos aplicativos recentes e abra-o novamente;

Efetue logout do aplicativo e, em seguida, efetue login;

Reinicie o smartphone;

Desinstale e reinstale o aplicativo.

Se nenhuma dessas etapas ajudar, infelizmente você só precisa ser paciente com a solução do Facebook, se ela vier. Enquanto isso, você pode usar Facebook Lite O que, por outro lado, não parece ter problemas.