Lamborghini apresenta o novo Huracán Super Trofeo EVO2

Ofertas da Lamborghini Squadra Corse Super Trofeo Hurricane EVO2A nova versão do carro de corrida que vai disputar os três campeonatos continentais da Lamborghini Series, que começa no próximo ano, é a versão de maior desempenho projetada para a corrida no modelo único, que em 2021 chega à décima terceira temporada.

Stefan Winkelmann, presidente e CEO da Automobili Lamborghini: “O Huracán é um dos carros mais vendidos da história da marca e o Super Trofeo ajudou a aumentar seu sucesso.” De 2009 até hoje 950 pilotos Compita no Super Trofeo, batalhando mais de 310 horas de corrida nas melhores pistas do mundo. Maurizio Reggiani, Diretor Técnico da Automobili Lamborghini, disse: “Super Trofeo é a melhor plataforma de teste para testar soluções técnicas e aerodinâmicas para carros de estrada e carros GT, e com o Huracán Super Trofeo EVO2 confirmamos passo à frente“

Do ponto de vista Estética Huracan Super Trofeo EVO2 Leva o design das gerações anteriores ao extremo, Antecipe os estilos que estrearão na estrada nos próximos anos. A frente está mudando completamente, e hoje vemos novos faróis de LED de alta intensidade com um design hexagonal e um lábio “Omega” transparente. Outra novidade são as entradas de ar “cortina de ar”, que melhoram o fluxo de ar.

Em seguida, encontramos a ampla asa de carbono na parte traseira, inspirada pela simplicidade e leveza. Novos pneus para faróis de LED Uma homenagem ao design Countach E é perfeitamente suportado por um pára-choque de carbono curvo. muito Publicidades Também em certos elementos da carroçaria, como os forros de soleira acima mencionados e os acessórios traseiros aerodinâmicos mencionados acima. Além disso, os pára-lamas traseiros agora consistem em um único componente, que inclui uma parte do spoiler lateral, para durabilidade de superfície ideal.

O Sistema de travagem Desenvolvido, projetado e desenvolvido pela Squadra Corse; Os discos de aço frontais variam de 380 a 390 mm e as novas pinças agora podem acomodar almofadas com um novo design e uma superfície maior. O carro é movido por um motor V10 de 5,2 litros capaz de arrancar bem 620 cv.

O novo Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 fará sua estreia amanhã, 28 de maio em Le Castellet, marcando a segunda rodada do Lamborghini Super Trofeo Europa. Preço de mercado europeu 250.000 euros.